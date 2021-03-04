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Овечкин оштрафован на 5 тысяч долларов за удар назойливого соперника клюшкой в пах. И это не всё

05.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский капитан клуба "Вашингтон" Александр Овечкин может получить дополнительное наказание за удар соперника клюшкой в пах в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостона" (2:1 Б).

Александр, с 713-ю шайбами занимающий седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, стал первой звездой этого матча, не отметившись результативными действиями.

В третьем периоде Овечкин ударил клюшкой в пах форварда "Бостона" Трента Фредерика, который доставал его на протяжении всей встречи и навязывал кулачную драку. Оба игрока получили двухминутное удаление, однако для россиянина этим все может не ограничиться, пишет newsru.com


За рубящий удар клюшкой (slashing) в правилах НХЛ не предусмотрено определенных штрафов или сроков дисквалификации, однако дополнительные санкции в отношении виновного могут быть приняты по решению комиссионера лиги.

В 2017 году нападающий "Бостона" Брэд Маршанд получил двухматчевую дисквалификацию за удар клюшкой в пах защитника "Тампы" Джейка Дотчина. Из зарплаты игрока также было удержано почти 110 тысяч долларов, поскольку его признали нарушителем-рецидивистом.



Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в 2018 году был оштрафован на 5 тысяч долларов за колющий (spearing) удар в пах форварда "Лос-Анджелеса" Дастина Брауна.

Позднее в четверг было объявлено что Александр Овечкин оштрафован на 5 тысяч долларов за удар Фредерика клюшкой. Об этом сообщил в Twitter департамент безопасности игроков НХЛ.
 
 
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Российский капитан клуба "Вашингтон" Александр Овечкин может получить дополнительное наказание за удар соперника клюшкой в пах в гостевом матче регулярного...
 
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