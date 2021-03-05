Судья потерял сознание во время матча КХЛ

Источник материала: Tut.by

Лайнсмену Юрию Иванову стало плохо во время второго матча стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и екатеринбургским «Автомобилистом», который прошел в Балашихе.

В начале третьего периода Иванов подъехал к скамейке омского клуба и упал на лед, потеряв сознание. Это произошел во время перерыва, когда травмированного форварда «Авангарда» Клима Костина уносили в подтрибунное помещение. После оказания судье медицинской помощи его унесли на носилках. Счет на тот момент составлял 3:3.

Перед потерей сознания Иванов принял таблетки, которые ему дал врач «Авангарда».

В пресс-службы КХЛ сообщили позднее, что «Иванов находится в сознании и общается с медицинской бригадой, которая оказывает оперативную медицинскую помощь». «Решения о дальнейших действиях будут приняты после первичного обследования на арене. КХЛ о них проинформирует дополнительно», — говорится в сообщении.

Матч «Авангард» — «Автомобилист» завершился со счетом 4:3. Первая игра тоже завершилась в пользу хозяев — 3:0. Омский клуб повел в серии до четырех побед со счетом 2:0. Следующая встреча пройдет 6 марта в Екатеринбурге.