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Половина российских мужчин захотела оставить женщин без работы
Источник материала: UDF
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Почти половина женщин (45 процентов) и четверть мужчин (28 процентов) считают женскую работу способом быть финансово независимыми. Еще 33 процента участниц и 22 процента участников исследования назвали это способом самовыражения. 36 процентов россиян и 19 процентов россиянок уверены, что женщина должна работать только в крайнем случае, если это необходимо для обеспечения себя и детей. О месте женщины дома с детьми заявили 11 процентов респондентов и три процента респонденток.
Более половины опрошенных мужчин (55 процента) хотят видеть женщину матерью и хранительницей очага. Чаще всего такой ответ давали жители Северного Кавказа и Приволжья (по 64 процента). Меньше всего эту имею поддерживают мужчины на северо-западе страны (43 процента), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (38 процентов). При этом только каждая третья считает своим главным предназначением домашнее хозяйство и материнство. Каждая вторая полагает, что имеет право сама определять свою роль в обществе. С этим мнением согласились только 21 процент респондентов.
Треть участников опроса обоих полов считают, что мужчина должен содержать женщину. 4 процента россиянок и 10 процентов россиян выступают за равенство в этом вопросе. 59 процентов женщин и 46 процентов мужчин отметили, что мужчина обязан содержать женщину, но по обоюдному согласию.
Опрос проводился с 26 февраля по 2 марта, в нем приняла участие тысяча человек в возрасте 18-65 лет.
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Около 50 процентов российских мужчин считают, что женщинам лучше не работать.
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