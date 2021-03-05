ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Половина российских мужчин захотела оставить женщин без работы

05.03.2021 06:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Половина российских мужчин захотела оставить женщин без работы
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Такого же мнения придерживаются 22 процента россиянок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса банка «Открытие».

Почти половина женщин (45 процентов) и четверть мужчин (28 процентов) считают женскую работу способом быть финансово независимыми. Еще 33 процента участниц и 22 процента участников исследования назвали это способом самовыражения. 36 процентов россиян и 19 процентов россиянок уверены, что женщина должна работать только в крайнем случае, если это необходимо для обеспечения себя и детей. О месте женщины дома с детьми заявили 11 процентов респондентов и три процента респонденток.

Более половины опрошенных мужчин (55 процента) хотят видеть женщину матерью и хранительницей очага. Чаще всего такой ответ давали жители Северного Кавказа и Приволжья (по 64 процента). Меньше всего эту имею поддерживают мужчины на северо-западе страны (43 процента), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (38 процентов). При этом только каждая третья считает своим главным предназначением домашнее хозяйство и материнство. Каждая вторая полагает, что имеет право сама определять свою роль в обществе. С этим мнением согласились только 21 процент респондентов.

Треть участников опроса обоих полов считают, что мужчина должен содержать женщину. 4 процента россиянок и 10 процентов россиян выступают за равенство в этом вопросе. 59 процентов женщин и 46 процентов мужчин отметили, что мужчина обязан содержать женщину, но по обоюдному согласию.

Опрос проводился с 26 февраля по 2 марта, в нем приняла участие тысяча человек в возрасте 18-65 лет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 50 процентов российских мужчин считают, что женщинам лучше не работать.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ЕС начали экспертизу российской вакцины «Спутник V»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by