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В ЕС начали экспертизу российской вакцины «Спутник V»

05.03.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В ЕС начали экспертизу российской вакцины «Спутник V»
Фото: Reuters
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу российской вакцины «Спутник V». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора ЕС.

EMA объявило о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины. Уточняется, что решение комитета о начале процедуры приняли с учетом результатов лабораторных и клинических исследований «Спутника V» на взрослых. Теперь EMA предстоит провести оценку соответствия препарата установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

Европейский регулятор рассчитывает, что оценка вакцины пройдет в сокращенные сроки. РИА Новости отмечает, что одобрение EMA позволит обеспечить вакциной 50 миллионов жителей объединения с июня 2021-го.

Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутника V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь регистрации препарата в ЕС.

Уже 42 страны зарегистрировали российский препарат.

18 февраля глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что страны, заключившие контракт по поставкам с Москвой, должны выпустить 1,4 миллиарда доз вакцины, которой можно будет привить 700 миллионов человек. При этом некоторые производители — Китай, Индия, Иран и Южная Корея — будут выпускать препарат для экспорта в третьи страны.
 
 
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Уже 42 страны зарегистрировали российский препарат.
 
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