ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Врач назвал самые опасные продукты с большим содержанием соли

05.03.2021 06:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Врач назвал самые опасные продукты с большим содержанием соли
Фото: Globallookpress.com
Самыми опасными продуктами по содержанию соли считаются полуфабрикаты. Их в разговоре с радио Sputnik назвал врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

«Беда вся не столько в соли из солонки, поскольку ее легко контролировать, основная сложность в продуктах в упаковке», — сказал он.

По его словам, производители в больших количествах используют соль в качестве консерванта и улучшителя вкуса, хотя потребитель может ее даже не чувствовать. Бобровский посоветовал гражданам внимательно изучать количество соли в составе. Он отметил, что иногда такая информация не указывается на упаковке, но ее можно найти в специализированных медицинских изданиях и на сайте Роспотребнадзора.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослому человеку следует употреблять не более пяти граммов соли в день, при этом многие россияне значительно превышают эту норму — средний житель страны съедает около 12 граммов в сутки.

Диетолог уточнил, что часто превышение суточной нормы соли увеличивает риск сердечно-сосудистых и других заболеваний, например, гипертонии. «В этом случае можно и нужно сокращать потребление соли, но лучше начать это делать заранее, когда проблем еще нет», — добавил он.

Ранее главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала о вреде солений из-за высокого содержания соли и натрия.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Основная сложность в продуктах в упаковке»,
 
Новости дня
Новости разные
 
Картатэка Сталіна: Памятай пра ахвяры і знайдзі сваіх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by