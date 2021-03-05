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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Врач назвал самые опасные продукты с большим содержанием соли «Основная сложность в продуктах в упаковке»,

Самыми опасными продуктами по содержанию соли считаются полуфабрикаты. Их в разговоре с радио Sputnik назвал врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.«Беда вся не столько в соли из солонки, поскольку ее легко контролировать, основная сложность в продуктах в упаковке», — сказал он.По его словам, производители в больших количествах используют соль в качестве консерванта и улучшителя вкуса, хотя потребитель может ее даже не чувствовать. Бобровский посоветовал гражданам внимательно изучать количество соли в составе. Он отметил, что иногда такая информация не указывается на упаковке, но ее можно найти в специализированных медицинских изданиях и на сайте Роспотребнадзора.Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослому человеку следует употреблять не более пяти граммов соли в день, при этом многие россияне значительно превышают эту норму — средний житель страны съедает около 12 граммов в сутки.Диетолог уточнил, что часто превышение суточной нормы соли увеличивает риск сердечно-сосудистых и других заболеваний, например, гипертонии. «В этом случае можно и нужно сокращать потребление соли, но лучше начать это делать заранее, когда проблем еще нет», — добавил он.Ранее главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала о вреде солений из-за высокого содержания соли и натрия.