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Строительство «Северного потока-2» снова отложили

05.03.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Строительство «Северного потока-2» снова отложили
Фото: Stine Jacobsen / Reuters
Строительство газопровода «Северный поток-2» снова отложили, на этот раз — на полгода. Теперь работы собираются закончить в сентябре 2021 года, хотя ранее дедлайн планировали на конец апреля, передает «Интерфакс».

«Не стоит заострять внимание на конкретно сроках завершения строительства и запуска проекта. Для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно свершим», — говорил зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов. По его словам, сроки зависят от множества факторов, в том числе, от погодных условий.

Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря изначально должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешали санкций со стороны США, из-за которых проект начали покидать европейские компании.

По состоянию на начало марта 2021-го степень готовности газопровода составляет 98 процентов, а стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов.

В Вашингтоне препятствуют строительству объекта, поскольку американский сжиженный природный газ конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок. Россия в свою очередь обещает достроить объект. В феврале 2021-го баржа «Фортуна» возобновила прокладку труб в датских водах, а в марте к стройке присоединился трубоукладчик «Академик Черский». Однако нерешенными проблемами все еще остаются сертифицирование и страхование маршрута.
 
 
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