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Беларусь в мировом рейтинге свободы Freedom House рухнула еще ниже

05.03.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно рейтингу свободы в мире (Freedom in the world 2021), который составляет международная организация Freedom House, свобод у людей в Ираке, Иране, Габоне или Конго больше, чем в Беларуси.

Беларусь в мировом рейтинге свободы Freedom House рухнула еще ниже
В нынешнем рейтинге свободы Беларусь набрала 11 баллов из 100 возможных. В рейтинге 2020 года у страны было 19 баллов. Аналогичную белорусской оценку прав и свобод граждан получили сектор Газа, Йемен и Узбекистан. 

Сегодня в мире насчитывается всего лишь 18 стран и территорий, где свободы меньше, чем в Беларуси. Среди них Сирия, КНДР, Туркменистан, Сомали, Ливия, Китай и Таджикистан.

Как говорится в описании нашей страны в докладе организации, «Беларусь - авторитарное государство, в котором выборы открыто фальсифицируются, а гражданские свободы жестко ограничиваются.(…) Власти в 2020 году приняли жесткие меры против массового антиправительственного протестного движения, спровоцированного фальсифицированными президентскими выборами, и серьезно ограничили основные гражданские свободы».

По оценке  Freedom House, уровень политических прав в Беларуси составляет 2 балла из 40. Один балл Беларусь получила за возможность разных групп населения (этнических, религиозных, гендерных, ЛГБТ) пользоваться политическими правами и участвовать в выборах и еще один — за борьбу с коррупцией должностных лиц.

По уровню гражданских свобод Беларусь набрала 9 баллов из 60. В итоге общая оценка составила 11 баллов. 

В 2019 году, по данным Freedom House, в Беларуси соблюдались 5 из 40 политических прав и 14 из 60 гражданских свобод.

По таким критериям как «свобода собраний», «независимая судебная система», «свобода СМИ», «свобода профсоюзов» и т.д. Беларусь в этот раз получила нулевую оценку.

Традиционно Беларусь отнесена к группе «несвободных стран».



Рейтинг свободы в мире (Freedom in the world -2020) - ежегодный глобальный доклад о политических правах и гражданских свободах, которыми пользуются люди, а не правительства. В исследовании 2021 года проанализированы события в 195 странах и на 15 территориях, произошедшие с 1 января по 31 декабря 2020 года.
 
 
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Согласно рейтингу свободы в мире (Freedom in the world 2021), который составляет международная организация Freedom House, свобод у людей в Ираке, Иране, Габоне или Конго больше, чем в...
 
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