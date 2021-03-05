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Инициатива организации полноформатного телевещания DW на Беларусь не нашла поддержки в профильном комитете бундестага

05.03.2021 07:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Инициатива организации полноформатного телевещания немецкой международной телерадиокомпании Deutsche Welle на Беларусь не нашла поддержки в комитете бундестага по культуре и СМИ, говорится в сообщении на сайте парламента.

Инициатива организации полноформатного телевещания DW на Беларусь не нашла поддержки в профильном комитете бундестага
Фото pixabay.com

Начать русскоязычное телевещание на Беларусь с целью поддержки гражданского общества, а также на другие страны Восточного партнерства и Россию в начале ноября 2020 года официально предложила фракция Свободной демократической партии, одобрившая соответствующее предложение экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которая находилась с визитом в Берлине месяцем ранее.

Депутаты указали на использование белорусскими властями СМИ как инструмента пропаганды, преследование силовыми структурами критически настроенных журналистов, массовое лишение аккредитации представителей иностранных масс-медиа, в том числе Deutsche Welle и еще одной немецкой телекомпании ARD. Среди прочего свободные демократы предлагали открыть в Беларуси корпункт Deutsche Welle.

Инициативу СвДП при голосовании поддержали только «зеленые», «несмотря на то, что большинство выразило большую симпатию» к этому предложению. Против выступили христианские демократы и социал-демократы, входящие в «большую коалицию», а также ультраправая «Альтернатива для Германии». Левые воздержались.

В ходе обсуждения СвДП высказалась за противодействие пропаганде белорусских государственных СМИ «в условиях продолжающегося попирания прав человека, верховенства права, свободы СМИ и репрессий в отношении критиков режима».

«Альтернатива для Германии» заявила, что законодательно задачей Deutsche Welle является не проведение внешней политики, а содействие распространению немецкого языка и представление Германии в мире. Социал-демократы, в итоге не поддержавшие инициативу, отреагировали на это ироничным предположением, что круглосуточная трансляция произведений поэтов Шиллера, Клопштока и Дросте-Хюльсхофф, возможно, заставит Лукашенко пересмотреть свои взгляды.

До официального оформления свободными демократами своей инициативы руководитель фракции Кристиан Линднер обратился с соответствующим письмом в Deutsche Welle. Генеральный директор вещателя Петер Лимбург заявил в ответ о целесообразности расширения русскоязычного онлайн-вещания, а организация полноформатного телевещания потребует значительных расходов и усилий.

26 января этого года заработал Youtube-канал DW Belarus. Сейчас (на утро 5 марта) у него 1,44 тыс. подписчиков и 32.455 просмотров. «Канал DW Беларусь — это новости Беларуси и взгляд на них из Германии и Европы. Мы предоставляем объективную информацию и опираемся на мнения независимых экспертов. Протесты в Беларуси изменили страну. Беларусь сегодня — это страна, переживающая политический кризис. Это признает и Александр Лукашенко, и оппозиция Беларуси. Наша цель — дать вам возможность узнать разные точки зрения и сформировать собственную», — говорится в описании канала.

 
 
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