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В Минск привезли первый экземпляр нового поколения Renault Duster
Источник материала: Tut.by
Нового поколения Renault Duster российской сборки ждали давно. И вот первый экземпляр кроссовера уже доставили в Минск. Это дизельный автомобиль с механической коробкой передач.
Продажи пока не начались, но ждать осталось недолго. По сравнению с предыдущим поколением автомобиль стал немного крупнее. Он сохранил передний или полный привод, а также дизельный двигатель под капотом.
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Белорусский импортер Renault уже привез в Минск первый экземпляр нового Duster. Но старт продаж пока не назначен.
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