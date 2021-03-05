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В Минск привезли первый экземпляр нового поколения Renault Duster

05.03.2021 07:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нового поколения Renault Duster российской сборки ждали давно. И вот первый экземпляр кроссовера уже доставили в Минск. Это дизельный автомобиль с механической коробкой передач. 


Продажи пока не начались, но ждать осталось недолго. По сравнению с предыдущим поколением автомобиль стал немного крупнее. Он сохранил передний или полный привод, а также дизельный двигатель под капотом. 


К нам приехал как раз дизельный полноприводный Duster с механической коробкой передач. Кстати, он ничем не выдает своей дизельной сущности. С двери багажника исчезли традиционные три буквы dCi. 


В доставленном в Минск автомобиле почему-то нет кнопок управления круиз-контролем на рулевом колесе. Да и вообще, судя по российскому прайс-листу, список базового оснащения довольно скудный. Подробные цены и комплектации мы опубликуем после официальной премьеры Renault Duster на нашем рынке.  

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский импортер Renault уже привез в Минск первый экземпляр нового Duster. Но старт продаж пока не назначен.
 
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