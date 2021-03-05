В Минск привезли первый экземпляр нового поколения Renault Duster

Источник материала: Tut.by

Нового поколения Renault Duster российской сборки ждали давно. И вот первый экземпляр кроссовера уже доставили в Минск. Это дизельный автомобиль с механической коробкой передач.





Продажи пока не начались, но ждать осталось недолго. По сравнению с предыдущим поколением автомобиль стал немного крупнее. Он сохранил передний или полный привод, а также дизельный двигатель под капотом.



К нам приехал как раз дизельный полноприводный Duster с механической коробкой передач. Кстати, он ничем не выдает своей дизельной сущности. С двери багажника исчезли традиционные три буквы dCi.



В доставленном в Минск автомобиле почему-то нет кнопок управления круиз-контролем на рулевом колесе. Да и вообще, судя по российскому прайс-листу, список базового оснащения довольно скудный. Подробные цены и комплектации мы опубликуем после официальной премьеры Renault Duster на нашем рынке.