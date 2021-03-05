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С лесом, озером и рекой. Смотрите, какие шикарные дома продаются рядом с Минском
Источник материала: Tut.by
Мечты о собственном доме и минимальном количестве соседей многих приводят в места, очень удаленные от цивилизации. С одной стороны, цель достигнута: вокруг лес, рядом речка или озеро. Но как строиться и жить, если до работы в Минске надо добираться несколько часов? В базе объявлений о продаже загородной недвижимости мы нашли готовые для проживания дома в живописном окружении и не столь удаленные от столицы.
Мостище, Логойское направление
Место по всем меркам подходит для тихой и уединенной жизни в часе езды от Минска (48 км). Местность живописная: вокруг леса и горы Логойщины, рядом озеро Маковза.
Деревня небольшая, транзитных дорог нет. Дом стоит на отшибе, участок на 18 соток граничит с лесом. Построен он из «крупнокалиберного» оцилиндрованного бруса, отделка, окна — все из дерева. В нем два этажа. Общая площадь 146,7 м². Есть две крытые террасы.
На участке есть детская игровая площадка.
За дом просят почти 138 тысяч долларов.
Гливин возле Борисова
Деревня стоит прямо на высоком берегу Березины. До Минска по М1 — около часа в езды. Коттедж на 175 м² сделан из керамического кирпича, верх обшит металлическим сайдингом. Окна из лиственницы.
В доме теплые полы, кондиционер, новая бытовая техника, высокоскоростной интернет, сигнализация. Вода из скважины, газ проходит в 100 метрах.
Участок на 15 соток находится в конце деревни. До реки — 500 метров.
За дом просят 98 900 долларов.
Зеленый Бор возле Жодино
Поселок Зеленый Бор расположен рядом с М1, места известны своими лесами и охотничьими угодьями.
Участок находится прямо у леса: уже за забором гуляют лоси и косули. По участку течет речушка, на нем растут сосны, березы, клены, ели и туи.
Как пишут в объявлении, здесь «есть все необходимое для комфортнейшего круглогодичного проживания».
На участке кроме дома из бруса есть баня, купель, пруд, газон и грядки — все с дизайнерским исполнением.
Есть дистанционное управление видеонаблюдением и пятикомпонентным отоплением. Отапливается дом камином с двумя водными контурами.
Стоимость всего этого — 350 тысяч долларов.
Чучаны, Мядельское направление
Чем ближе к Минску — тем дороже земля. Даже если лес и озеро находится где-то на горизонте. Например, деревня Чучаны находится не на берегу, а «рядом» с Минским морем и рекой Вяча. Зато от Минска — 6 км, поэтому и цены здесь выше. Впрочем, этот дом сам по себе не назовешь дешевым.
Коттедж в современном стиле расположен в глубине большого (25 соток) огороженного участка. Общая площадь — 196 м².
В доме предусмотрена система «Умный дом», можно управлять отоплением, светом, шторами. Разведена система вентиляции с рекуперацией (сам рекуператор не куплен), а также разведены коммуникации кондиционирования (внутренние и наружные блоки не куплены). Отопление — от газового котла, установлена система водоочистки.
Внутри дом готов к проживанию. На первом этаже везде плитка и теплый пол, конвекторы. На втором этаже паркетная (инженерная) доска, отопление — от конвекторов и настенных радиаторов.
Вся корпусная мебель в детской комнате, гостевой и хозяйской спальнях, а также в ванной комнате и гостевом санузле изготовлена по эскизам авторов проекта. По дому разведена акустика: в ванную комнату, в гостевой санузел, в кабинет, в гостиной зоне.
В гостиной стоит обратить внимание на большой камин.
Снаружи дом оборудован подсветкой, есть видеонаблюдение снаружи и внутри.
По участку разведена вся электрика, есть автополив (10 зон).
Стоимость этого дома — 430 тысяч долларов.
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Готовые дома под Минском, в которых есть все для комфортной жизни.
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