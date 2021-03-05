С лесом, озером и рекой. Смотрите, какие шикарные дома продаются рядом с Минском

Источник материала: Tut.by

Мечты о собственном доме и минимальном количестве соседей многих приводят в места, очень удаленные от цивилизации. С одной стороны, цель достигнута: вокруг лес, рядом речка или озеро. Но как строиться и жить, если до работы в Минске надо добираться несколько часов? В базе объявлений о продаже загородной недвижимости мы нашли готовые для проживания дома в живописном окружении и не столь удаленные от столицы.

Мостище, Логойское направление

Место по всем меркам подходит для тихой и уединенной жизни в часе езды от Минска (48 км). Местность живописная: вокруг леса и горы Логойщины, рядом озеро Маковза.









Деревня небольшая, транзитных дорог нет. Дом стоит на отшибе, участок на 18 соток граничит с лесом. Построен он из «крупнокалиберного» оцилиндрованного бруса, отделка, окна — все из дерева. В нем два этажа. Общая площадь 146,7 м². Есть две крытые террасы.





Отопление в доме электрическое, вода из скважины, канализация — местная.

На участке есть детская игровая площадка.





За дом просят почти 138 тысяч долларов.

Гливин возле Борисова

Деревня стоит прямо на высоком берегу Березины. До Минска по М1 — около часа в езды. Коттедж на 175 м² сделан из керамического кирпича, верх обшит металлическим сайдингом. Окна из лиственницы.





В доме теплые полы, кондиционер, новая бытовая техника, высокоскоростной интернет, сигнализация. Вода из скважины, газ проходит в 100 метрах.









Участок на 15 соток находится в конце деревни. До реки — 500 метров.

За дом просят 98 900 долларов.

Зеленый Бор возле Жодино

Поселок Зеленый Бор расположен рядом с М1, места известны своими лесами и охотничьими угодьями.





Участок находится прямо у леса: уже за забором гуляют лоси и косули. По участку течет речушка, на нем растут сосны, березы, клены, ели и туи.





Как пишут в объявлении, здесь «есть все необходимое для комфортнейшего круглогодичного проживания».





На участке кроме дома из бруса есть баня, купель, пруд, газон и грядки — все с дизайнерским исполнением.





Есть дистанционное управление видеонаблюдением и пятикомпонентным отоплением. Отапливается дом камином с двумя водными контурами.

Стоимость всего этого — 350 тысяч долларов.

Чучаны, Мядельское направление

Чем ближе к Минску — тем дороже земля. Даже если лес и озеро находится где-то на горизонте. Например, деревня Чучаны находится не на берегу, а «рядом» с Минским морем и рекой Вяча. Зато от Минска — 6 км, поэтому и цены здесь выше. Впрочем, этот дом сам по себе не назовешь дешевым.

Коттедж в современном стиле расположен в глубине большого (25 соток) огороженного участка. Общая площадь — 196 м².





Про сам дом известно, что строился он из керамзитобетонных блоков, утеплен минватой толщиной 100 мм. Фасад первого этажа отделан металлом (фалец), второго — лиственницей. Крыша эксплуатируемая, засыпана гравием.





В доме предусмотрена система «Умный дом», можно управлять отоплением, светом, шторами. Разведена система вентиляции с рекуперацией (сам рекуператор не куплен), а также разведены коммуникации кондиционирования (внутренние и наружные блоки не куплены). Отопление — от газового котла, установлена система водоочистки.





Внутри дом готов к проживанию. На первом этаже везде плитка и теплый пол, конвекторы. На втором этаже паркетная (инженерная) доска, отопление — от конвекторов и настенных радиаторов.





Вся корпусная мебель в детской комнате, гостевой и хозяйской спальнях, а также в ванной комнате и гостевом санузле изготовлена по эскизам авторов проекта. По дому разведена акустика: в ванную комнату, в гостевой санузел, в кабинет, в гостиной зоне.

В гостиной стоит обратить внимание на большой камин.





Снаружи дом оборудован подсветкой, есть видеонаблюдение снаружи и внутри.

На участке есть банный комплекс, гараж, навес для авто, хоз. помещение, вольер и детская площадка.





По участку разведена вся электрика, есть автополив (10 зон).





Стоимость этого дома — 430 тысяч долларов.