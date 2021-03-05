Помпео допустил свое участие в президентской гонке в 2024 году













Ведущий поинтересовался у бывшего госсекретаря, готов ли он вступить в президентскую гонку на следующих выборах в случае, если Трамп примет решение не баллотироваться.





"Я всегда готов бороться. Я сильно переживаю за Америку", - признался Помпео, отметив, что уже "очень давно является частью консервативного движения".





"Я и дальше планирую придерживаться тех же взглядов", - сказал он.





28 февраля Трамп во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства. Как уточнило в среду агентство Bloomberg, экс-президент в случае вступления в гонку не планирует привлекать к своей кампании Майка Пенса, который был вице-президентом в его администрации. При этом советник Трампа Джейсон Миллер сообщил журналистам агентства, что республиканец пока не принял окончательного решения относительно того, будет ли он баллотироваться в президенты в 2024 году.