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Криминальному авторитету за поджог чужой двери дали 7 лет

05.03.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор ранее судимому, в прошлом — криминальному авторитету, за поджог двери чужой квартиры. Он получил 7 лет колонии особого режима, его также будут принудительно лечить от наркомании. Об этом сообщает пресс-служба суда.


Его признали виновным в умышленном повреждении имущества, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 218) УК Беларуси. Суд вынес ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима.

Также к нему будут применены принудительные меры безопасности и лечения от наркомании. Лечение будет проводиться по месту отбывания наказания.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как ранее сообщала столичная милиция, в октябре прошлого года 46-летний минчанин сообщил в милицию, что кто-то поджег входную дверь в его квартире. Избежать пожара удалось благодаря соседям, которые залили пламя водой. Выяснилось, что к поджогу причастен 44-летний мужчина. В милиции отметили, что мужчин связывала общая тема — наркотики. Выяснилось, что потерпевший накануне взял взаймы деньги на покупку «дозы», а долг не вернул. Кредитор решил отомстить: купил в магазине жидкость для розжига, облил ею дверь обидчика и поджег. Там также подчеркнули, что поджигатель неоднократно судим и в прошлом имел статус криминального авторитета.
 
Теги: Минск
 
 
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Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор ранее судимому, в прошлом — криминальному авторитету, за поджог двери чужой квартиры. Он получил 7 лет колонии...
 
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