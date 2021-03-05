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Блогера Ольгу Токарчук отпустили из ИВС под подписку
Источник материала: Партизан
Политического блогера Ольгу Токарчук отпустили из ИВС под подписку, сообщают правозащитники
Девушку задержали 2 марта в рамках статьи 391 Уголовного кодекса. В тот день в нескольких городах страны силовики задержали около трех десятков администраторов районных и профильных телеграм-чатов.
Токарчук успела позвонить матери и сказать, что ее забирают. Причиной назвали "оскорбление должностного лица".
В предыдущий раз Ольгу Токарчук задержали 25 января. Она запускала шарики из окна, что было расценено как несанкционированный пикет.
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Политического блогера Ольгу Токарчук отпустили из ИВС под подписку, сообщают правозащитники "Весны".
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