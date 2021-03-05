ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Блогера Ольгу Токарчук отпустили из ИВС под подписку

05.03.2021 08:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политического блогера Ольгу Токарчук отпустили из ИВС под подписку, сообщают правозащитники "Весны".



Девушку задержали 2 марта в рамках статьи 391 Уголовного кодекса. В тот день в нескольких городах страны силовики задержали около трех десятков администраторов районных и профильных телеграм-чатов.

Токарчук успела позвонить матери и сказать, что ее забирают. Причиной назвали "оскорбление должностного лица".

В предыдущий раз Ольгу Токарчук задержали 25 января. Она запускала шарики из окна, что было расценено как несанкционированный пикет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политического блогера Ольгу Токарчук отпустили из ИВС под подписку, сообщают правозащитники "Весны".
 
Новости дня
Новости разные
 
«Закупляць вадамёты было важней, чым рыхтавацца да другой хвалі», — знакаміты віцебскі доктар Мартаў пра непрацяг кантракту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by