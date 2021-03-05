Границу подтопило! Появились эксклюзивные фото с погранзаставы в Столинском районе





Под воду ушел даже мост, по которому ходят вдоль рубежей пограничники













Весенний паводок на пограничной заставе «Ольманы». Фото: ГПК.









Весна в Ольманских болотах. Фото: ГПК.





пишет KP.BY, который был открыт в Столинском районе на участке белорусско-украинской границы в декабре 2020-го года. В кадр попал участок пограничной заставы «Ольманы» - нового объекта,KP.BY, который был открыт в Столинском районе на участке белорусско-украинской границы в декабре 2020-го года.





Застава «Ольманы» также занимает часть территории Республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота».









Пограничники могут при необходимости передвигаться на даже болотоходах. Фото: ГПК.





К слову, из-за уникальных природных условий у пограничников есть даже болотоходы. И, видимо, спецтехника может скоро понадобиться - на границе сейчас весенний паводок полным ходом.





На фото можно увидеть пограничные столбы в воде и ушедший под воду мост, по которому ходят пограничники.









Весна пришла! Фото: ГПК.





Ранее в Брестском облисполкоме предупреждали, что сильное половодье в регионе ожидается в трех районах: Пинском, Лунинецком и Столинском. Но, если снег продолжит таять постепенно, то катастрофического паводка, скорее всего, не будет.



