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Девушка Ибрагимовича рассказала, почему не выходит за него замуж

05.03.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хелена Сегер, состоящая в отношениях с нападающим "Милана" Златаном Ибрагимовичем, рассказала о необычном знакомстве с футболистом, а также объяснила, почему не выходит за него замуж, передает "Чемпионат".



"Однажды он плохо припарковался на своем "Феррари" в Мальме. Он поставил машину так, что мой "Мерседес" не мог выехать. Я грубо сказала ему убрать машину - вот так я ему и понравилась, пишет oxu.az. Со Златаном жить сложно, но, признаюсь, со мной не легче.


Думаю, Златан нравится мне, потому что я противостою ему. У меня тоже есть насыщенное прошлое, я построила карьеру сама, принеся серьезные жертвы.

Почему я еще не замужем за ним? Свадьба может нарушить мое ощущение независимости. Я не хочу, чтобы меня знали просто как жену футболиста или победительницу конкурсов красоты. Думаю, люди не знают, как много я училась, работала и боролась", - приводит слова Сегер Corriere dello Sport.

Стоит отметить, что Хелена Сегер живет вместе с Ибрагимовичем с 2002 года.
 
 
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Хелена Сегер, состоящая в отношениях с нападающим "Милана" Златаном Ибрагимовичем, рассказала о необычном знакомстве с футболистом, а также объяснила, почему не...
 
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