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Цены на нефть пошли в гору

05.03.2021 08:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мировые цены на «черное золото» существенно растут. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.

Цены на нефть пошли в гору

Цены на нефть пошли в гору

Эталонные марки торгуются на следующих отметках:

  • Brent — 67,34 доллара за баррель (+0,90%);
  •  WTI — 64,39 доллара за баррель (+0,88%).

Отметим, что накануне страны ОПЕК+ нашли консенсус в вопросе добычи нефти в апреле на нынешнем уровне, несмотря на ожидания участников рынка, что она вырастет на 1,5 млн барр. в сутки.

Как напоминает РБК, 6 марта 2020 года сделка о сокращении добычи развалилась. После этого цены на нефть рухнули почти на 30%, обвалив и мировые фондовые рынки. В итоге крупнейшие производители вновь сели за стол переговоров и достигли соглашения с мая 2020-го сократить добычу на рекордные 9,7 млн. барр. в сутки. Этот уровень постепенно должен сокращаться в течение двух лет — к маю 2022 года.

 
 
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Мировые цены на «черное золото» существенно растут. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.
 
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