Мировые цены на «черное золото» существенно растут. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.





Цены на нефть пошли в гору

Эталонные марки торгуются на следующих отметках:

Brent — 67,34 доллара за баррель (+0,90%);

WTI — 64,39 доллара за баррель (+0,88%).

Отметим, что накануне страны ОПЕК+ нашли консенсус в вопросе добычи нефти в апреле на нынешнем уровне, несмотря на ожидания участников рынка, что она вырастет на 1,5 млн барр. в сутки.

Как напоминает РБК, 6 марта 2020 года сделка о сокращении добычи развалилась. После этого цены на нефть рухнули почти на 30%, обвалив и мировые фондовые рынки. В итоге крупнейшие производители вновь сели за стол переговоров и достигли соглашения с мая 2020-го сократить добычу на рекордные 9,7 млн. барр. в сутки. Этот уровень постепенно должен сокращаться в течение двух лет — к маю 2022 года.