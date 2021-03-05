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Цены на нефть пошли в гору
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» существенно растут. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.
Цены на нефть пошли в гору
Эталонные марки торгуются на следующих отметках:
Отметим, что накануне страны ОПЕК+ нашли консенсус в вопросе добычи нефти в апреле на нынешнем уровне, несмотря на ожидания участников рынка, что она вырастет на 1,5 млн барр. в сутки.
Как напоминает РБК, 6 марта 2020 года сделка о сокращении добычи развалилась. После этого цены на нефть рухнули почти на 30%, обвалив и мировые фондовые рынки. В итоге крупнейшие производители вновь сели за стол переговоров и достигли соглашения с мая 2020-го сократить добычу на рекордные 9,7 млн. барр. в сутки. Этот уровень постепенно должен сокращаться в течение двух лет — к маю 2022 года.
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Мировые цены на «черное золото» существенно растут. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.
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