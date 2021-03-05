Вудкрофт: наша серия со СКА только началась — у «Динамо» есть все шансы, чтобы перевернуть ход противостояния

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт верит, что команда на домашнем льду сможет переломить ход четвертьфинальной серии.





Напомним, в четверг «зубры» уступили петербургскому СКА ( 4:6 ). Счет в серии до четырех побед стал 2:0.

Комментируя вчерашний поединок, наставник отметил, что в целом ему «понравилось, как сыграли наши хоккеисты. На мой взгляд, наша серия со СКА еще не окончена. Минское «Динамо» будет биться до конца».

Вудкрофт подчеркнул, что в серии с таким сложным соперником, как СКА, «лидеры должны проявлять себя в каждом матче. На мой взгляд, наши парни делают это отлично».

«Наша серия плей-офф только началась, теперь она переезжает на «Минск-Арену». У нашей команды есть все шансы, чтобы перевернуть ход противостояния. Надеюсь, что арена будет заполнена на максимум, и все наши фанаты придут, чтобы поболеть за «Динамо». Команде очень нужна энергия каждого болельщика, их поддержка. Это очень важно, потому что каждый игрок, каждый тренер чувствует воодушевление, когда «Минск-Арена» гонит нас вперед», — приводит пресс-служба бело-голубых слова наставника.