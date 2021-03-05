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Вудкрофт: наша серия со СКА только началась — у «Динамо» есть все шансы, чтобы перевернуть ход противостояния

05.03.2021 08:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт верит, что команда на домашнем льду сможет переломить ход четвертьфинальной серии.

Вудкрофт: наша серия со СКА только началась — у «Динамо» есть все шансы, чтобы перевернуть ход противостояния

Напомним, в четверг «зубры» уступили петербургскому СКА (4:6). Счет в серии до четырех побед стал 2:0.

Комментируя вчерашний поединок, наставник отметил, что в целом ему «понравилось, как сыграли наши хоккеисты. На мой взгляд, наша серия со СКА еще не окончена. Минское «Динамо» будет биться до конца».

Вудкрофт подчеркнул, что в серии с таким сложным соперником, как СКА, «лидеры должны проявлять себя в каждом матче. На мой взгляд, наши парни делают это отлично».

«Наша серия плей-офф только началась, теперь она переезжает на «Минск-Арену». У нашей команды есть все шансы, чтобы перевернуть ход противостояния. Надеюсь, что арена будет заполнена на максимум, и все наши фанаты придут, чтобы поболеть за «Динамо». Команде очень нужна энергия каждого болельщика, их поддержка. Это очень важно, потому что каждый игрок, каждый тренер чувствует воодушевление, когда «Минск-Арена» гонит нас вперед», — приводит пресс-служба бело-голубых слова наставника.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт верит, что команда на домашнем льду сможет переломить ход четвертьфинальной серии.
 
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