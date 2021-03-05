Холодная воздушная масса с севера оккупирует Беларусь

В последний рабочий день недели погоду на территории страны в основном будут определять малоактивные атмосферные фронты и поступление холодной воздушной массы с севера.



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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадут осадки. Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый.

Температура воздуха в регионах: