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Холодная воздушная масса с севера оккупирует Беларусь

05.03.2021 08:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В последний рабочий день недели погоду на территории страны в основном будут определять малоактивные атмосферные фронты и поступление холодной воздушной массы с севера.

Холодная воздушная масса с севера оккупирует Беларусь
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадут осадки. Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +1..+3°C;
  • Витебск 0..-2°C;
  • Гомель +1..+3°C;
  • Гродно 0..+2°C;
  • Могилев 0..+2°C;
  • Минск -1..+1°C.
 
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В последний рабочий день недели погоду на территории страны в основном будут определять малоактивные атмосферные фронты и поступление холодной воздушной массы с...
 
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