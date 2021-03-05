Собрали варианты подарков из техники на 8 Марта - от робота-пылесоса до смартфона

Источник материала: Tut.by

До 8 Марта осталось не так много времени, но выбрать подарок еще получится. Собрали несколько вариантов, которые понравятся девушкам — от наушников до фена Dyson. Но и о более доступных вариантах не забыли.

Смарт-часы и наушники

В этот «пул» подарков включили устройства, которые, в общем-то, подойдут всем, и не только на 8 Марта. И тем не менее — передаривать подобные гаджеты вряд ли станут.



AirPods. Фото: pixabay.com

Среди беспроводных наушников хорошо зарекомендовавшие себя варианты — те же AirPods или Galaxy Buds Live . Первая модель производится Apple и лучше всего подходит для работы с девайсами именно от этой компании. Хотя и с аппаратами на Android гарнитура совместима. Galaxy Buds Live от Samsung, напротив, скорее рассчитаны на пользователей смартфонов с операционной системой от Google. Но, как и в случае с AirPods, способны подсоединиться и к девайсам Apple.

Разница между двумя моделями также в наличие функции активного шумоподавления (ANC) у Buds Live. Но, честно говоря, особого преимущества в ANC именно в этой модели из-за открытой формы самой гарнитуры — нет. Обе гарнитуры подходят не только для прослушивания музыки, но и для ведения переговоров в том же Zoom или Skype. От одного заряда, правда, немного дольше работает вариант от Samsung — соответственно шесть часов (с включенным «шумодавом») против пяти в AirPods.

Среди смарт-часов выбор примерно такой же, что и с гарнитурами. В основном покупают модели от упомянутых выше Apple и Samsung. Но есть нюанс: Apple Watch работают только с iPhone, а Galaxy Watch — как с телефонами на Android, так и на iOS (пускай и с ограничениями).



Apple Watch. Фото: pixabay.com

Если останавливаться на часах для девушек, то логичным станет выбор устройств с меньшей диагональю дисплеев. Одними из актуальных вариантов являются Apple Watch SE (40 мм) и Samsung Galaxy Watch Active2 (40 мм) . Долго рассказывать о характеристиках часов не будем — концептуально они схожи. Интересно, что есть варианты не только в черном цвете, но и более ярких — например, золотистом и «ванильном».

Наконец, если нужно что-то более доступное по цене, всегда остается вариант с фитнес-браслетом. Тут, во всяком случае по интересу со стороны покупателей, вперед вырываются всем известные Mi Band от Xiaomi. Последняя на сегодня модель — Mi Band 5 (или Mi Smart Band 5 в международной версии). Если кратко: браслет защищен от воды и пыли, оснащается экраном на 1,1 дюйма с цветной матрицей, позволяет вести подсчет калорий, пройденных шагов и других физических активностей.

Смартфоны

Наверное, один из самых «классических» подарков. Но давайте честно: получив такое устройство, девушки наверняка останутся довольны. Да и не только девушки.



iPhone 11. Фото: The Verge

Вариант «па-багатаму» — iPhone 11 . Желательно в фиолетовом цвете и памятью минимум в 128 ГБ. Дорого? В общем-то да, не бюджетно. Но и устройство — топового уровня. У телефона экран на 6,1 дюйма, все еще отличная основная камера (12 Мп + 12 Мп), защита от попадания в корпус воды и пыли, поддержка системы оплаты Apple Pay, последняя версия операционной системы (iOS 14). Несмотря на выход в 2019 году, аппарат все еще более чем актуальный.

Вариант попроще — что-нибудь вроде Samsung Galaxy A71 в голубой расцветке. Кратко: телефон уже не самый новый, но все еще вполне приличный. Он обновился до оболочки One UI 3, оснащается экраном на 6,7 дюйма, основными камерами с четырьмя модулями (главный на 64 Мп), достаточно емким аккумулятором (4500 мАч), а также процессором Snapdragon 730. Если последнее ни о чем не говорит, просто знайте — мощности, пускай и без огромного запаса, хватит.

Фены, увлажнители воздуха и другие нужные гаджеты



Dyson Supersonic

Товары для красоты и здоровья также наверняка окажутся в фаворе. В идеале, конечно, для завивки и укладки волос подошел бы фен от Dyson — правда, стоит такой фен немногим меньше, чем «айфон».

И тем не менее такой в нашем каталоге есть — в комплекте с ним идет набор фирменных чехлов и насадок. В комментариях владельцы такого фена отмечают, что устройство гораздо бережнее относится к волосам. Сами не проверяли, но похоже на правду. На сайте сам производитель также хвалится магнитными насадками, хорошей балансировкой веса — от фена якобы не устают руки — а также системой контроля температуры исходящего воздуха.

Конечно, есть варианты и попроще. Так, одной из самых популярных моделей в каталоге «Яндекса» является Philips HP8233 ThermoProtect Ionic . Стоит практически в десять раз дешевле, но и выполнен в более привычной форме. В комплекте есть диффузор и концентратор.

А еще можно подыскать увлажнитель воздуха. На том же «Яндекс. Маркете» популярностью пользуется Xiaomi SCK0A45 . Эта ультразвуковая модель, которая может работать до 15 часов, а также устанавливаться как на пол, так и на стол. Производитель утверждает, что уровень шума при работе не поднимется выше 38 дБ.

Наконец, для автоматизации процесса уборки можно подобрать робот-пылесос. Скажем, Roborock S5 MAX . У него в активе 15 датчиков, с помощью которых пылесос ориентируется в пространстве. Конечно, есть и функции управления со смартфона, а также самостоятельного возвращения на док-станцию для подзарядки. А еще гаджет поддерживает не только сухую, но и влажную уборку.