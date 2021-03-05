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Собрали варианты подарков из техники на 8 Марта - от робота-пылесоса до смартфона
Источник материала: Tut.by
До 8 Марта осталось не так много времени, но выбрать подарок еще получится. Собрали несколько вариантов, которые понравятся девушкам — от наушников до фена Dyson. Но и о более доступных вариантах не забыли.
Смарт-часы и наушники
В этот «пул» подарков включили устройства, которые, в общем-то, подойдут всем, и не только на 8 Марта. И тем не менее — передаривать подобные гаджеты вряд ли станут.
Среди беспроводных наушников хорошо зарекомендовавшие себя варианты — те же
Разница между двумя моделями также в наличие функции активного шумоподавления (ANC) у Buds Live. Но, честно говоря, особого преимущества в ANC именно в этой модели из-за открытой формы самой гарнитуры — нет. Обе гарнитуры подходят не только для прослушивания музыки, но и для ведения переговоров в том же Zoom или Skype. От одного заряда, правда, немного дольше работает вариант от Samsung — соответственно шесть часов (с включенным «шумодавом») против пяти в AirPods.
Среди смарт-часов выбор примерно такой же, что и с гарнитурами. В основном покупают модели от упомянутых выше Apple и Samsung. Но есть нюанс: Apple Watch работают только с iPhone, а Galaxy Watch — как с телефонами на Android, так и на iOS (пускай и с ограничениями).
Если останавливаться на часах для девушек, то логичным станет выбор устройств с меньшей диагональю дисплеев. Одними из актуальных вариантов являются
Наконец, если нужно что-то более доступное по цене, всегда остается вариант с фитнес-браслетом. Тут, во всяком случае по интересу со стороны покупателей, вперед вырываются всем известные Mi Band от Xiaomi. Последняя на сегодня модель —
Смартфоны
Наверное, один из самых «классических» подарков. Но давайте честно: получив такое устройство, девушки наверняка останутся довольны. Да и не только девушки.
Вариант «па-багатаму» —
Вариант попроще — что-нибудь вроде
Фены, увлажнители воздуха и другие нужные гаджеты
Товары для красоты и здоровья также наверняка окажутся в фаворе. В идеале, конечно, для завивки и укладки волос подошел бы
И тем не менее такой в нашем каталоге есть — в комплекте с ним идет набор фирменных чехлов и насадок. В комментариях владельцы такого фена отмечают, что устройство гораздо бережнее относится к волосам. Сами не проверяли, но похоже на правду. На сайте сам производитель также хвалится магнитными насадками, хорошей балансировкой веса — от фена якобы не устают руки — а также системой контроля температуры исходящего воздуха.
Конечно, есть варианты и попроще. Так, одной из самых популярных моделей в каталоге «Яндекса» является
А еще можно подыскать увлажнитель воздуха. На том же «Яндекс. Маркете» популярностью пользуется
Наконец, для автоматизации процесса уборки можно подобрать робот-пылесос. Скажем,
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До 8 Марта осталось не так много времени, но выбрать подарок еще получится. Собрали несколько вариантов, которые понравятся девушкам - от наушников до фена Dyson. Но и о...
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