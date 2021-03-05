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Минскому инженеру грозит до 25 лет лишения свободы. История наезда на силовиков (видео)

05.03.2021 08:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мы встречаемся с Ольгой у Володарки. Знаменитый Пищаловский замок, двести лет служивший острогом, стал местом заключения и для ее мужа Тихона. 25-летнего инженера, работавшего в БНТУ, обвиняют в участии в массовых беспорядках, заведомо ложном доносе и покушении на убийство сотрудников ОВД. То самое дело о наезде белого BMW на силовиков. Ольга говорит, что сегодня она привезла овощей — супруг просил передать. Все весточки из-за забора она хранит на почетном месте в квартире, где еще недавно они с мужем жили вместе. Не так давно здесь появился новый житель — кот Лео. А вот когда произойдет воссоединение всей семьи, неизвестно. Тихону грозит до 25 лет лишения свободы.

Ольга позвонила журналистам еще в середине августа прошлого года — непосредственно после ареста супруга. Разговор тогда выдался эмоциональным, откровенным, полным страха и неизвестности перед будущим. Закончилась беседа просьбой: «Давайте пока не будем ничего публиковать — неизвестно, как статья может отразиться на содержании Тихона. Мало ли, разозлит кого-нибудь?» Тогда, в августе, мы сдержали обещание, а в середине февраля СК обнародовал версию следствия, и мы решили вернуться к этой теме. С разрешения Ольги публикуем ее видение произошедшего, рассказанное 15 августа, когда еще никто не думал об адвокатах и так называемом выстраивании линии защиты.

Минскому инженеру грозит до 25 лет лишения свободы. История наезда на силовиков (видео)

Хронология августовских событий

— Компания друзей, среди которых был и мой муж, собиралась встретиться 11 августа на Грушевке. Поездили по городу, на проспекте Пушкина попали в пробку. Стали объезжать затор и вновь оказались «запертыми» на ул. Притыцкого у ТЦ «Скала». За рулем белой BMW находился Тихон. Поток медленно, но двигался. Хотели доехать до поворота, свернуть и ехать домой. Они пропустили пару машин скорой, потом движение резко застопорилось. Выбежал ОМОН, стал целым рядом наступать сзади.

К этому моменту в повествовании можно отнести видео, снятое очевидцами с многоэтажки у перекрестка. На записи видно, что в какой-то момент линия силовиков со щитами продвигается ближе к пересечению улиц Притыцкого и Глебки, BMW оказывается за ней. Слышится звук битого стекла. Автомобили пытаются уехать, однако получается не у всех. Какое-то количество людей в форме остается у машин.

— Парни увидели, что из соседних автомобилей начали вытаскивать людей и бить их. Следом стали дергать ручки в BMW, но было закрыто. Выбили левое заднее стекло. Муж испугался, что с ними будет то же, что и с соседями, и вывернул в правую свободную полосу.

Этому эпизоду соответствует еще один ролик, сделанный из автомобиля, находившегося в соседней полосе. На записи можно рассмотреть, что BMW без номеров, как и многие другие машины, стоит в пробке — во второй справа полосе, с включенной аварийной сигнализацией. Раздаются хлопки. Вскоре появляется линия силовиков со щитами. Слышны крики: «Из машины выходим! Быстрее!» Далее видно, как из стоящего впереди седана силой вытаскивают водителя и пассажира, укладывают на асфальт, один из людей в форме ставит на лежащего пассажира ногу. После этого заметно, что другие силовики находятся у белого BMW. Водитель этого автомобиля перестраивается в правую полосу и уезжает.

— Он сигналил, чтобы силовики расступились. Ехал на аварийке, снизил скорость и сделал все, чтобы никого не задеть. Лобовое стекло оказалось разбито, но муж был уверен, что никто не пострадал. Сзади в машину стреляли из оружия, на крышке багажника остались следы от пуль. Cчитаю, он не просто так поехал, он спасался. Неизвестно, что бы было, если бы его достали из автомобиля.

Минскому инженеру грозит до 25 лет лишения свободы. История наезда на силовиков (видео)

В следующем видео, распространенном МВД, момент был зафиксирован на портативную камеру, установленную на форме одного из силовиков. По версии СК, водитель совершил умышленный наезд на обращенных к нему спиной пятерых сотрудников ОВД. По данным «Беларусь-1», это были военнослужащие Внутренних войск в возрасте от 23 до 29 лет. Информация о характере травм либо об их наличии в СМИ не появлялась.

— BMW уехал с того места. Потом автомобиль остановился, друзья выбежали, а муж поехал дальше. То ли его реально преследовали, то ли ему в страхе что-то казалось, но он был явно дезориентирован. Район муж не знал. Он свернул с ул. Глебки в сторону торгового центра, а этот проезд заканчивается тупиком. В панике выехал в парк Тивали, не заметил, куда направил машину, и она оказалась в пруду. Выбрался и поймал такси на соседней улице, приехал домой.

Минскому инженеру грозит до 25 лет лишения свободы. История наезда на силовиков (видео)

— Дома он с жутким испугом в глазах начал говорить, что BMW угнали. Я не понимала, о чем вообще идет речь. Он сходил в РУВД и написал заявление об угоне. Потом лег спать. На следующий день нас вызвали в тот самый парк — мол, машину нашли. Никто не скрывался, мы поехали вместе. Там уже были сотрудники СК, позже нас отвезли в РУВД. Я его ждала на крыльце, а потом мне сообщили, что он не выйдет — признался в ложном доносе.

— В следующие дни я искала его по разным РОВД, ЦИП, звонила в Жодино. Спустя два дня фамилия всплыла в списках волонтеров. На следующее утро его отпустили — оказалось, он был на Окрестина. Тихон приехал домой и рассказал, что произошло вечером 11-го числа (во вторник) — его слова я и передала в хронологической последовательности. После задержания, как он сказал, ему перепало, но ничего страшного, нормально — повезло, что привезли не в автозаке. На Окрестина, по его словам, он днем стоял на коленях, упершись головой в пол, а вечером его и еще 90 человек держали в помещении со стенами, но с решеткой вместо потолка. В четверг, как он говорил, перевели в камеру, где удалось лечь и подремать. В этот день впервые дали еду — хлеб и батон на каждых шесть человек. В пятницу я успела его нормально покормить, он помылся... и в домофон позвонили: «Откройте, милиция».





— Сотрудники показали удостоверение, сказали, нужно ехать на допрос. Спросила у них: «Вы его отпустите, он вернется сегодня домой?» Ответили, что не могут ничего обещать. И вот его забрали опять. Позже по телефону я выяснила, что ему вменяют умышленный наезд, покушение на убийство сотрудников ОВД. Но какой мог быть умысел в той панике, когда крушат машины, вытаскивают людей, бьют и стреляют? При этом один из сотрудников говорил, что ни у кого особо претензий нет — встали и побежали дальше, без переломов. Я стала искать видеозаписи с других ракурсов. Не знаю, правильно ли я поступаю, разговаривая с журналистами...

Минскому инженеру грозит до 25 лет лишения свободы. История наезда на силовиков (видео)

Прошло полгода. Впереди суд

Мы встречаемся с Ольгой у Володарки, сегодня она привезла овощей. Говорит, недавно в переписке отметили годовщину — три года брака, а до этого Тихон как-то умудрился заказать доставку цветов на день рождения жены. Разница в датах рождения супругов — два дня, оба приехали в столицу из Климовичей, вместе учились в школе, до свадьбы встречались пять лет. За последние же шесть месяцев пара виделась всего четыре раза. Каждое свидание — по часу в кабинке с телефонными трубками через стекло. В любой момент, если разговор пойдет на недозволенные темы, свидание могут прервать.

Минскому инженеру грозит до 25 лет лишения свободы. История наезда на силовиков (видео)

— Настроение у мужа, как мне кажется, получше, чем у нас, — говорит Ольга. — За ложный донос, пусть и сделанный в панике, ему, безусловно, придется ответить. Не всегда в таких ситуациях мозг генерирует гениальные идеи. Но покушение на убийство... Все, кто его знает, понимают: он спасал свою жизнь, его действия были продиктованы страхом. Мы не признаем вину по этой статье. Кто покушается на убийство на скорости 15—20 км/ч, тормозит и сигналит перед началом движения? Следователь сообщил, что есть иски за моральный вред, но информации, чтобы кто-то получил травмы, нет.

Минскому инженеру грозит до 25 лет лишения свободы. История наезда на силовиков (видео)

— Но такие вещи очевидны не для всех, — девушка меняется в лице. — Тихону пришлось даже пройти психиатрическую экспертизу — предполагаю, хотели установить, насколько он склонен к насилию и агрессии, находился ли в состоянии аффекта. А он настолько агрессивен, что открывает форточку, когда в квартиру попадает муха. Он никогда не дрался, а если видел стычку — диалогом уговаривал всех разойтись с миром.

Минскому инженеру грозит до 25 лет лишения свободы. История наезда на силовиков (видео)

— В письмах муж пишет, что в камере их 12 человек. Среди сокамерников — Саша Василевич, например, — Ольга говорит об известных ей условиях на Володарке. — Работает телевизор исключительно с белорусскими каналами. Я ему в письмах пишу новости, но не все из них проходят цензора. Он в ответ тоже не забывает писать. Сегодня пришло 89-е письмо. В нем — валентинки. В заключении он хорошо натренировался рисовать — например, перерисовывает снимки со мной в стиле аниме.

Минскому инженеру грозит до 25 лет лишения свободы. История наезда на силовиков (видео)
Минскому инженеру грозит до 25 лет лишения свободы. История наезда на силовиков (видео)

Официально. Версия следствия

«11 августа прошлого года 25-летний минчанин принял активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях на территории Минска, переросших в массовые беспорядки, — говорится в сообщении СК. — С целью избежания ответственности он предварительно снял номера. На ул. Притыцкого, управляя BMW, он совершил умышленный наезд на обращенных к нему спиной пятерых сотрудников ОВД. Наезд был совершен на военнослужащих внутренних войск МВД, находившихся в форменном обмундировании и принимавших участие в охране общественного порядка».

«Мужчина скрылся с места происшествия, бросил автомобиль в водоеме недалеко от места совершения преступления, — такова версия следствия. — С целью создания алиби позвонил в 102 и заявил об угоне. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сообщил недостоверную информацию об обстоятельствах перемещения автомобиля и попросил организовать его поиск».

Минскому инженеру грозит до 25 лет лишения свободы. История наезда на силовиков (видео)

Действия обвиняемого квалифицированы следствием как участие в массовых беспорядках, покушение на убийство сотрудников ОВД и заведомо ложный донос. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в середине февраля было передано прокурору для направления в суд. Санкция ст. 362 УК РБ за покушение на жизнь сотрудников ОВД предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет.

Минскому инженеру грозит до 25 лет лишения свободы. История наезда на силовиков (видео)

 
Теги: Минск
 
 
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Мы встречаемся с Ольгой у Володарки. Знаменитый Пищаловский замок, двести лет служивший острогом, стал местом заключения и для ее мужа Тихона. 25-летнего...
 
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