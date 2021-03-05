Минскому инженеру грозит до 25 лет лишения свободы. История наезда на силовиков (видео)

Источник материала: Onliner Мы встречаемся с Ольгой у Володарки. Знаменитый Пищаловский замок, двести лет служивший острогом, стал местом заключения и для ее мужа Тихона. 25-летнего инженера, работавшего в БНТУ, обвиняют в участии в массовых беспорядках, заведомо ложном доносе и покушении на убийство сотрудников ОВД. То самое дело о наезде белого BMW на силовиков. Ольга говорит, что сегодня она привезла овощей — супруг просил передать. Все весточки из-за забора она хранит на почетном месте в квартире, где еще недавно они с мужем жили вместе. Не так давно здесь появился новый житель — кот Лео. А вот когда произойдет воссоединение всей семьи, неизвестно. Тихону грозит до 25 лет лишения свободы.

Ольга позвонила журналистам еще в середине августа прошлого года — непосредственно после ареста супруга. Разговор тогда выдался эмоциональным, откровенным, полным страха и неизвестности перед будущим. Закончилась беседа просьбой: «Давайте пока не будем ничего публиковать — неизвестно, как статья может отразиться на содержании Тихона. Мало ли, разозлит кого-нибудь?» Тогда, в августе, мы сдержали обещание, а в середине февраля СК обнародовал версию следствия, и мы решили вернуться к этой теме. С разрешения Ольги публикуем ее видение произошедшего, рассказанное 15 августа, когда еще никто не думал об адвокатах и так называемом выстраивании линии защиты.





Хронология августовских событий

— Компания друзей, среди которых был и мой муж, собиралась встретиться 11 августа на Грушевке. Поездили по городу, на проспекте Пушкина попали в пробку. Стали объезжать затор и вновь оказались «запертыми» на ул. Притыцкого у ТЦ «Скала». За рулем белой BMW находился Тихон. Поток медленно, но двигался. Хотели доехать до поворота, свернуть и ехать домой. Они пропустили пару машин скорой, потом движение резко застопорилось. Выбежал ОМОН, стал целым рядом наступать сзади.

К этому моменту в повествовании можно отнести видео, снятое очевидцами с многоэтажки у перекрестка. На записи видно, что в какой-то момент линия силовиков со щитами продвигается ближе к пересечению улиц Притыцкого и Глебки, BMW оказывается за ней. Слышится звук битого стекла. Автомобили пытаются уехать, однако получается не у всех. Какое-то количество людей в форме остается у машин.

— Парни увидели, что из соседних автомобилей начали вытаскивать людей и бить их. Следом стали дергать ручки в BMW, но было закрыто. Выбили левое заднее стекло. Муж испугался, что с ними будет то же, что и с соседями, и вывернул в правую свободную полосу.

Этому эпизоду соответствует еще один ролик, сделанный из автомобиля, находившегося в соседней полосе. На записи можно рассмотреть, что BMW без номеров, как и многие другие машины, стоит в пробке — во второй справа полосе, с включенной аварийной сигнализацией. Раздаются хлопки. Вскоре появляется линия силовиков со щитами. Слышны крики: «Из машины выходим! Быстрее!» Далее видно, как из стоящего впереди седана силой вытаскивают водителя и пассажира, укладывают на асфальт, один из людей в форме ставит на лежащего пассажира ногу. После этого заметно, что другие силовики находятся у белого BMW. Водитель этого автомобиля перестраивается в правую полосу и уезжает.

— Он сигналил, чтобы силовики расступились. Ехал на аварийке, снизил скорость и сделал все, чтобы никого не задеть. Лобовое стекло оказалось разбито, но муж был уверен, что никто не пострадал. Сзади в машину стреляли из оружия, на крышке багажника остались следы от пуль. Cчитаю, он не просто так поехал, он спасался. Неизвестно, что бы было, если бы его достали из автомобиля.





В следующем видео, распространенном МВД, момент был зафиксирован на портативную камеру, установленную на форме одного из силовиков. По версии СК, водитель совершил умышленный наезд на обращенных к нему спиной пятерых сотрудников ОВД. По данным «Беларусь-1», это были военнослужащие Внутренних войск в возрасте от 23 до 29 лет. Информация о характере травм либо об их наличии в СМИ не появлялась.

— BMW уехал с того места. Потом автомобиль остановился, друзья выбежали, а муж поехал дальше. То ли его реально преследовали, то ли ему в страхе что-то казалось, но он был явно дезориентирован. Район муж не знал. Он свернул с ул. Глебки в сторону торгового центра, а этот проезд заканчивается тупиком. В панике выехал в парк Тивали, не заметил, куда направил машину, и она оказалась в пруду. Выбрался и поймал такси на соседней улице, приехал домой.





— Дома он с жутким испугом в глазах начал говорить, что BMW угнали. Я не понимала, о чем вообще идет речь. Он сходил в РУВД и написал заявление об угоне. Потом лег спать. На следующий день нас вызвали в тот самый парк — мол, машину нашли. Никто не скрывался, мы поехали вместе. Там уже были сотрудники СК, позже нас отвезли в РУВД. Я его ждала на крыльце, а потом мне сообщили, что он не выйдет — признался в ложном доносе.

— В следующие дни я искала его по разным РОВД, ЦИП, звонила в Жодино. Спустя два дня фамилия всплыла в списках волонтеров. На следующее утро его отпустили — оказалось, он был на Окрестина. Тихон приехал домой и рассказал, что произошло вечером 11-го числа (во вторник) — его слова я и передала в хронологической последовательности. После задержания, как он сказал, ему перепало, но ничего страшного, нормально — повезло, что привезли не в автозаке. На Окрестина, по его словам, он днем стоял на коленях, упершись головой в пол, а вечером его и еще 90 человек держали в помещении со стенами, но с решеткой вместо потолка. В четверг, как он говорил, перевели в камеру, где удалось лечь и подремать. В этот день впервые дали еду — хлеб и батон на каждых шесть человек. В пятницу я успела его нормально покормить, он помылся... и в домофон позвонили: «Откройте, милиция».











— Сотрудники показали удостоверение, сказали, нужно ехать на допрос. Спросила у них: «Вы его отпустите, он вернется сегодня домой?» Ответили, что не могут ничего обещать. И вот его забрали опять. Позже по телефону я выяснила, что ему вменяют умышленный наезд, покушение на убийство сотрудников ОВД. Но какой мог быть умысел в той панике, когда крушат машины, вытаскивают людей, бьют и стреляют? При этом один из сотрудников говорил, что ни у кого особо претензий нет — встали и побежали дальше, без переломов. Я стала искать видеозаписи с других ракурсов. Не знаю, правильно ли я поступаю, разговаривая с журналистами...





Прошло полгода. Впереди суд

Мы встречаемся с Ольгой у Володарки, сегодня она привезла овощей. Говорит, недавно в переписке отметили годовщину — три года брака, а до этого Тихон как-то умудрился заказать доставку цветов на день рождения жены. Разница в датах рождения супругов — два дня, оба приехали в столицу из Климовичей, вместе учились в школе, до свадьбы встречались пять лет. За последние же шесть месяцев пара виделась всего четыре раза. Каждое свидание — по часу в кабинке с телефонными трубками через стекло. В любой момент, если разговор пойдет на недозволенные темы, свидание могут прервать.





— Настроение у мужа, как мне кажется, получше, чем у нас, — говорит Ольга. — За ложный донос, пусть и сделанный в панике, ему, безусловно, придется ответить. Не всегда в таких ситуациях мозг генерирует гениальные идеи. Но покушение на убийство... Все, кто его знает, понимают: он спасал свою жизнь, его действия были продиктованы страхом. Мы не признаем вину по этой статье. Кто покушается на убийство на скорости 15—20 км/ч, тормозит и сигналит перед началом движения? Следователь сообщил, что есть иски за моральный вред, но информации, чтобы кто-то получил травмы, нет.





— Но такие вещи очевидны не для всех, — девушка меняется в лице. — Тихону пришлось даже пройти психиатрическую экспертизу — предполагаю, хотели установить, насколько он склонен к насилию и агрессии, находился ли в состоянии аффекта. А он настолько агрессивен, что открывает форточку, когда в квартиру попадает муха. Он никогда не дрался, а если видел стычку — диалогом уговаривал всех разойтись с миром.





— В письмах муж пишет, что в камере их 12 человек. Среди сокамерников — Саша Василевич, например, — Ольга говорит об известных ей условиях на Володарке. — Работает телевизор исключительно с белорусскими каналами. Я ему в письмах пишу новости, но не все из них проходят цензора. Он в ответ тоже не забывает писать. Сегодня пришло 89-е письмо. В нем — валентинки. В заключении он хорошо натренировался рисовать — например, перерисовывает снимки со мной в стиле аниме.









Официально. Версия следствия

«11 августа прошлого года 25-летний минчанин принял активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях на территории Минска, переросших в массовые беспорядки, — говорится в сообщении СК. — С целью избежания ответственности он предварительно снял номера. На ул. Притыцкого, управляя BMW, он совершил умышленный наезд на обращенных к нему спиной пятерых сотрудников ОВД. Наезд был совершен на военнослужащих внутренних войск МВД, находившихся в форменном обмундировании и принимавших участие в охране общественного порядка».

«Мужчина скрылся с места происшествия, бросил автомобиль в водоеме недалеко от места совершения преступления, — такова версия следствия. — С целью создания алиби позвонил в 102 и заявил об угоне. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сообщил недостоверную информацию об обстоятельствах перемещения автомобиля и попросил организовать его поиск».





Действия обвиняемого квалифицированы следствием как участие в массовых беспорядках, покушение на убийство сотрудников ОВД и заведомо ложный донос. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в середине февраля было передано прокурору для направления в суд. Санкция ст. 362 УК РБ за покушение на жизнь сотрудников ОВД предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет.



