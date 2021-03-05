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В Минске завершено расследование дела об автомошенничестве – ущерб превысил Br350 тыс.

05.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, по которому проходят 37 человек, а ущерб превысил Br350 тыс. (более $134 тыс. по текущему курсу), сообщили в четверг в Следственном комитете Беларуси.



"Общий ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемых, составил более Br350 тыс.", - говорится в сообщении пресс-службы СК.

Создателями преступной группы, по информации СК, пишет interfax.by, стали двое мужчин. Позже в нее вошли еще три человека.

Мошенники инсценировали ДТП. "Транспортное средство, выступающее в роли "потерпевшего" приобреталось на территории Российской Федерации или Республики Беларусь, как правило, уже с имевшимися повреждениями", - рассказали в СК. Автомобиль-"виновник" покупался в Беларуси и без официального оформления, это были дешевые автомобили стоимость до $600.








Автомобили-жертвы оформляли на близких и знакомых, объясняя это тем, что не занимаются куплей-продажей подержанных авто и не могут оформлять на себя большое количество машин. За помощь обещали вознаграждение в сумме $100.

Для инсценировки ДТП подыскивались водители – также из числа знакомых, с которыми оговаривали обстоятельства, время и место аварии. Водителям платили за услуги по $100-200.

В течение трех лет – 2016-2019 годы – мошенники инсценировали ДТП на территории Минска и Минской области. Аварии устраивали поздним вечером или ночью на мало оживленных участках дорог.


По информации СК, было два основных сценария: либо автомобиль-виновник не уступил дорогу при выезде со второстепенной дороги, либо это было несоблюдение дистанции. После столкновения один из сообщников наносил автомобилю-потерпевшему дополнительные повреждения, а также рассыпал подготовленные осколки стекла и разливал автомобильные жидкости.
 
Впоследствии мошенники обращались в страховую компанию и получали страховое возмещение.



Следствием установлено 20 эпизодов преступной деятельности, всего причастными к мошеннической схеме оказались 37 человек. Наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью более Br107 тыс.

Действия мужчин в зависимости от роли каждого из них квалифицированы следствием по различным частям статьи 209 (мошенничество). Уголовное дело передано для направления в суд.

Фото: СК
 
Теги: Минск
 
 
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Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, по которому проходят 37 человек, а ущерб превысил Br350 тыс. (более $134 тыс. по текущему курсу), сообщили в...
 
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