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Компания «Роснефть» подала иски к американскому агентству Bloomberg и изданиям «Новая газета» и «Важные истории»
Источник материала: Партизан
Иски со стороны «Роснефти» обнаружили в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.
В заявлениях ответчиками указаны Bloomberg, «Издательский дом «Новая газета», в качестве соответчика автор Максим Авербух, и издание «Важные истории», соответчик — редактор Роман Шлейнов. При этом суть претензий неизвестна, как и сумма требований,
Агентство РИА Новости отмечает, что с такой формулировкой арбитражные суды часто регистрируют иски о защите деловой репутации. В конце февраля в «Новой газете» вышел материал Авербуха под названием «Сечин спешит на выручку» с анализом финансовых результатов Роснефти и других мировых нефтяных компаний за прошлый год. «Важные истории» месяц назад опубликовали материал о сделке по покупке Роснефтью в 2014 году доли в итальянском производителе шин Pirelli.
В «Роснефти» подтвердили РИА Новости факт подачи исков, однако пока не уточнили суть споров.
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Компания «Роснефть» подала иски к американскому агентству Bloomberg и изданиям «Новая газета» и «Важные истории»
Иски со стороны «Роснефти» обнаружили в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.
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