Оппозиция надеется на создание международной группы по нарушениям прав человека в Беларуси













"Интерфакс-Запад" Владимир Астапенко, ответственный в народном антикризисном управлении за многостороннюю дипломатию. "Речь о создании такой группы идёт в проекте резолюции "Положение в области прав человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них". Мы просим её поддержать", - рассказал агентствуВладимир Астапенко, ответственный в народном антикризисном управлении за многостороннюю дипломатию.





По словам Астапенко, резолюция уже рассматривается, до конца следующей недели в неё будут вноситься правки, дополнения, уточнения. Во второй половине марта ожидается голосование. "Это стартовый пункт. Если резолюцию примут, тогда будут создавать группу для разработки механизма международного расследования преступлений против прав человека в Беларуси", - пояснил он.





В НАУ считают, что ситуация в Беларуси требует особого и пристального внимания со стороны международного сообщества в целом и правозащитных механизмов ООН в частности. Оппозиция приводит данные из доклада Верховного комиссара ООН по правам человека, где говорится, что по состоянию на конец ноября 2020 года было подано 4644 жалобы на применение насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов.







