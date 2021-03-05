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Таиланд хочет сделать каннабис основной культурой для фермеров
Источник материала: Партизан
Таиланд продвигает каннабис в качестве основной товарной культуры для местных фермеров с целью получить еще один источник доходов. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства страны Трайсули Трайсоранакул, пишет Reuters.
«Каждый имеет право выращивать марихуану для медицинского использования, сотрудничая с провинциальными больницами», — сказала она, добавив, что заинтересованные стороны все же должны будут получить одобрение властей.
На данный момент 2500 домашних хозяйств и 251 провинциальная больница выращивают 15 тыс. растений каннабиса в год. «Мы надеемся, что каннабис и конопля станут основными товарными культурами для фермеров», — отметила Трайсоранакул.
Лицензии на выращивание каннабиса могут получить также университеты, общественные предприятия, медицинские работники и специалисты традиционной медицины.
Заявление было сделано после того, как в прошлом году Таиланд исключил определенные части растений каннабиса и конопли из своего списка наркотиков.
Каннабис также разрешено использовать в еде и напитках в ресторанах, если он поступает от утвержденного производителя, сказала Трайсули.
Институт медицинской марихуаны в ближайшее время проведет информационные сессии для инвесторов и общественности по всем интересующим вопросам.
Тем временем производитель лекарств, Государственная фармацевтическая организация, заявила, что будет покупать каннабис у одобренных общественных предприятий по цене до 45000 бат ($1500) за килограмм продукта с нормой содержания каннабидиола 12%.
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Таиланд продвигает каннабис в качестве основной товарной культуры для местных фермеров с целью получить еще один источник доходов. Об этом заявила заместитель...
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