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Первый космический отель начнут строить в 2025 году – каким он будет

05.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Компания Orbital Assembly Corporation объявила дату начала строительства первого в мире космического отеля – Voyager Station.

Первую космическую гостиницу будут собирать прямо на орбите, компания рассчитывает уложиться в два года: старт работ намечен на 2025 год, окончание – на 2027-й. 

Отель будет иметь форму кольца с капсулами, которое будет вращаться, чтобы создать искусственную гравитацию внутри капсул. Разработчики позаботились о том, чтобы у постояльцев был максимально близкий к земному набор услуг: предусмотрены рестораны, кинотеатры, тренажерные залы и даже спа-салоны.

Космический отель сможет принять до 400 человек.

На внешней стороны кольца авторы проекта хотят разместить специальные капсулы, где смогут проживать космонавты, в некоторых из них будут обустроены хранилища запасов воды и кислорода. 

Во сколько обойдется строительство комплекса, а также сколько придется заплатить за ночь в отеле, компания не сообщает. Но дешево не будет: даже учитывая то, что, как уверяют представители компании, с появлением многоразовых ракет Falcon 9, цена запуска в космос одного предмета весом 1 килорграмм снизилась. Раньше это обходилось в 8 тысяч долларов, сейчас – в 2 тысячи.

 
 
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Первую космическую гостиницу будут собирать прямо на орбите. Как будут выглядеть номера в этом необычном отеле – смотрите в фотоленте Sputnik.
 
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