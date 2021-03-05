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Снова очереди: более 600 фур ждут выезда на границе с Литвой

05.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. На белорусско-литовской границе сохраняются большие очереди, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета на утро пятницы.

Пожалуй, самая напряженная обстановка в "Котловке" и "Бянякони", где очереди на выезд ждут 230 и 220 грузовиков соответственно. В "Каменном Логе" находятся ровно 100 машин, а в пункте пропуска "Привалка" – 87.

Непростая ситуация и на автодорожных переходах на границе с Латвией. Очередь в "Григоровщине" насчитывает 90 большегрузов, а в "Урбанах" "застряли" 110 фур.

Водители-международники, которые едут на Польшу, могут быть спокойны: ни в одном из пунктов пропуска нет очередей.

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Грузовой транспорт часто скапливается на границе Беларуси со странами ЕС. Чаще всего это случается на литовском направлении. В большинстве случаев заторы связаны со сбоями в работе пропускного оборудования сопредельной стороны.

В ГПК не раз отмечали, что что литовские пограничники нарушают договоренности о ритмичном приеме транспорта, что приводит к образованию очередей. Так, в четверг 4 марта на несколько часов прервал свою работу ПП "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог").

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Теги: Минск
 
 
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Скопление грузового транспорта на литовском направлении – не редкость, в большинстве случаев это связано со сбоями в работе пропускного оборудования...
 
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