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Снова очереди: более 600 фур ждут выезда на границе с Литвой
05.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар – Sputnik. На белорусско-литовской границе сохраняются большие очереди, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета на утро пятницы.
Пожалуй, самая напряженная обстановка в "Котловке" и "Бянякони", где очереди на выезд ждут 230 и 220 грузовиков соответственно. В "Каменном Логе" находятся ровно 100 машин, а в пункте пропуска "Привалка" – 87.
Непростая ситуация и на автодорожных переходах на границе с Латвией. Очередь в "Григоровщине" насчитывает 90 большегрузов, а в "Урбанах" "застряли" 110 фур.
Водители-международники, которые едут на Польшу, могут быть спокойны: ни в одном из пунктов пропуска нет очередей.
Грузовой транспорт часто скапливается на границе Беларуси со странами ЕС. Чаще всего это случается на литовском направлении. В большинстве случаев заторы связаны со сбоями в работе пропускного оборудования сопредельной стороны.
В ГПК не раз отмечали, что что литовские пограничники нарушают договоренности о ритмичном приеме транспорта, что приводит к образованию очередей. Так, в четверг 4 марта на несколько часов
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Скопление грузового транспорта на литовском направлении – не редкость, в большинстве случаев это связано со сбоями в работе пропускного оборудования...
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