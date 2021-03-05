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«Лукашенко — неудобная фигура для Кремля и России»

05.03.2021 09:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Лукашенко — неудобная фигура для Кремля и России»

  • 5.03.2021, 9:11
«Лукашенко — неудобная фигура для Кремля и России»
фото: AP

Узурпатор абсолютно недоговороспособен.

Экс-дипломат Валерий Ковалевский в интервью dw.com заявил, что узурпатор Лукашенко — абсолютно недоговороспособен и неудобен для Кремля и России:

— Путин решил продолжать поддерживать Лукашенко, несмотря на то, что Лукашенко - весьма неудобная фигура для России и для Путина.

Он недоговороспособен. Он многократно унижал Путина, унижал российскую власть. Это человек, который не способен выполнять договоренности, которые были достигнуты на самом высоком уровне.

Лукашенко является непредсказуемым «партнером».

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Узурпатор абсолютно недоговороспособен.
 
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