Источник материала: Хартия'97

«Лукашенко — неудобная фигура для Кремля и России» 5.03.2021, 9:11

фото: AP

Узурпатор абсолютно недоговороспособен.

Экс-дипломат Валерий Ковалевский в интервью dw.com заявил, что узурпатор Лукашенко — абсолютно недоговороспособен и неудобен для Кремля и России:

— Путин решил продолжать поддерживать Лукашенко, несмотря на то, что Лукашенко - весьма неудобная фигура для России и для Путина.

Он недоговороспособен. Он многократно унижал Путина, унижал российскую власть. Это человек, который не способен выполнять договоренности, которые были достигнуты на самом высоком уровне.

Лукашенко является непредсказуемым «партнером».

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