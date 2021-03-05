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«Лукашенко — неудобная фигура для Кремля и России»
Источник материала: Хартия'97
«Лукашенко — неудобная фигура для Кремля и России»
Узурпатор абсолютно недоговороспособен.
Экс-дипломат Валерий Ковалевский в интервью
— Путин решил продолжать поддерживать Лукашенко, несмотря на то, что Лукашенко - весьма неудобная фигура для России и для Путина.
Он недоговороспособен. Он многократно унижал Путина, унижал российскую власть. Это человек, который не способен выполнять договоренности, которые были достигнуты на самом высоком уровне.
Лукашенко является непредсказуемым «партнером».
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Узурпатор абсолютно недоговороспособен.
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