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«Ливерпуль» впервые в истории проиграл дома 5 матчей подряд

05.03.2021 09:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Ливерпуль» дома уступил «Челси» (0:1) в 29-м туре АПЛ. «Красные» впервые в истории потерпели пять домашних поражений подряд, передает sports.ru.


Фото: Reuters

Команда Юргена Клоппа потерпела пятое поражение подряд на «Энфилде». Ранее она проиграла «Бернли» (0:1), «Брайтону» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Эвертону» (0:2).

«Ливерпуль» также стал первым действующим чемпионом высшего английского дивизиона, проигравшим пять домашних матчей в лиге подряд.

Всего «Ливерпуль» не побеждает на «Энфилде» 7 матчей — еще были две ничьих. Последняя победа случилась 16 декабря — против «Тоттенхэма» (2:1).

В следующий раз мерсисайдцы сыграют на своем стадионе 7 марта — они примут «Фулхэм».

 
 
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Ливерпуль" дома уступил «Челси» (0:1) в 29-м туре АПЛ.
 
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