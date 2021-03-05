Женщины хотят машину, море и бриллианты, а получат тюльпаны, тортик и стишок. Опрос к 8 Марта

Источник материала: Onliner До 8 Марта остались считанные деньки, и сегодня у мужчин должен быть четкий план развлекательной программы или как минимум нужно определиться с подарком. Поздравления будут ждать все девушки (не забываем про маму), даже если скажут, что не празднуют. Тут все серьезно — пересылкой открытки в Viber или «желаю счастья, здоровья» по телефону не отделаться. Для решения таких сложных задач Onliner вместе с 360.by вышел на улицы города, спросил у прохожих: «А что дарить-то?» — и узнал их отношение к подаркам вроде сковородки или кастрюли.

Петр: «Традиционно утром 8-го на велосипеде еду на Комаровку за тюльпанами»

Петру 67 лет, мужчина в отличной форме. За свою жизнь сумел построить крепкую семью и вырастить двух дочерей. Со временем праздник покинул их дом и стал обычным днем, только с цветами.

— Я достаточно взрослый, да и вкус у меня скромный, поэтому жене подарю только цветы. Хотя, конечно, лучше деньги: время такое, что у людей все есть, а денег нет. И не стоит недооценивать хорошие слова, иногда они ценнее всех подарков. В нашей семье 8 Марта кануло в Лету, уже не отмечаем, как и 23 Февраля.





— Чтобы подарок пришелся по душе, нужно старательно наблюдать за девушкой, узнавать ее интересы и вкусы. Раньше, когда работал в банке, коллегам дарили тюльпаны, их же я дарил и дочерям. В последние годы у меня появилась традиция: каждое утро восьмого садиться на велосипед и ехать на Комаровку за цветами. И пока жена спит, у нее уже будет букет тюльпанов, — показывает руками размеры (судя по радиусу, букет из ста штук, не меньше).

Ирина: «Лучший подарок — исполнение мужчинами обещаний, данных в течение года!»





— Цветы, и побольше. Мне хотелось бы, чтобы это были пионы.



— Ух ты, вы сегодня единственная, кто вспомнил про пионы.

— А еще пусть 8 Марта мужчины исполнят все свои обещания, которые давали за год, — это был бы лучший подарок.



— Это из серии кран починить и полку прибить?

— Неважно, он поймет, когда увидит статью, — смеется девушка. — На работе нам дарят цветочки, торт и хорошее настроение. Мне уже 25 лет, поэтому я готова к бытовым подаркам типа кастрюль, хотя раньше обиделась бы.

Андрей на поздравление отвел 3 дня

Парень подготовил целую экскурсию по некоторым красотам страны для красоты своей — выезжать будут в субботу.

— Мы планируем поехать в Мир, снять номер в усадьбе, там вечером пожарим шашлыки, посмотрим Мир. Потом поедем в Новогрудок, тоже полюбуемся местными пейзажами, а к 8-му вернемся в Минск и пойдем в дельфинарий.



— Андрей, судя по вашим планам, вы еще не женаты?

— Нет, не женат, — смеется герой.





— Я не человек подарков, не люблю их делать. Помню, в техникуме каждой девушке дарили по любимому цветку, а потом они подарили нам шоколадки, мы обиделись, и больше никаких инициатив с нашей стороны не было, — смеется. — Можно какой-нибудь приятный маленький подарочек сделать, только не мыло, а то у меня брат в школе подарил девочке, а та восприняла это как намек.



— И как выкручиваться в таких ситуациях?

— Я обычно включаю дурачка и говорю, что не знал, — смеется герой.

Ира: «Мясо вместо цветов!»

Цветы в конфетно-букетный период — вещь сама собой разумеющаяся, но чем их заменить, когда сердце дамы уже завоевано? Для Иры все просто: стейк, ростбиф, свиная поджарка — без разницы. Главное — вкусно поесть.





— Цветы дарить не обязательно, я их не люблю, лучше мясо! — смеется. — Я просто люблю вкусно поесть! Советую парням, которые ломают голову при поиске подарка, просто спросить у девушки, чего она хочет.



— Тогда не будет сюрприза.

— Зато вы подарите то, что нужно.

Илья: «В среднем 8 Марта обходится в 150 рублей»





Молодой парень опаздывает на работу, но поговорить о «празднике женском, не нашем» все же соглашается: вдруг мы что-нибудь подскажем.

— Цветы подарю и что-нибудь сладкое, — рассказывает молодой человек. — Маме — тюльпаны, она их любит. У меня в среднем, если праздновать 8 Марта только с девушкой, уходит 150 рублей. И так как мы живем вместе, подарку типа сковородки она будет только рада, — думает Илья.





«Нужно брать отпуск в этот день»

На крыльце стоят двое парней и две девушки, которые вскоре убегают, чтобы не подслушивать, но напоследок, уже открыв дверь, прямо заявляют о своих желаниях: «„Айфоны“, наушники, часы — все с „яблоком“!» Парни же парируют такие запросы: «Мы возьмем отпуск на 8-е!»





— Основное — цветы, — рассказывает Алексей, — а подарки — смотря кому: девушке можно духи купить или украшения какие-нибудь, они же любят эти браслетики. Для мамы главное — внимание, если что-то и дарить, то блендер будет в самый раз. Если подарить девушке сковородку — отходить такой сюрприз будет болезненно, — смеется парень.

Марина: «Желательно бриллианты или роботы-пылесосы»

Девушка противоположностей: мечтает о бриллиантах, но сойдет и сковородка. А вообще, пока из земли растут цветы, мужчины могут спать спокойно.

— Главное — быть счастливой! — начинает общими фразами красавица.



— А что сделает девушку счастливой?

— Обязательно цветы — тюльпаны или розы, а в подарок — украшения, все-таки они останутся как память, желательно с бриллиантами! Но это уже зависит от парня. Раньше я работала в суде, там хорошо и тепло поздравляли, обычно дарили что-то из косметики, например шампунь какой-нибудь. Из-за того что в коллективе было мало мужчин, женская часть страдала, — смеется девушка. — Еще можно блендер подарить — прикольно было бы.





— Сковородки под запретом?

— Не-не, Tefal с антипригарным покрытием — вообще супер, главное, не керамическую, а то к ней еда пригорает. Я просто сама увлекаюсь посудой и вещами для дома и знаю, о чем говорю. Кстати, что-то для дома тоже хороший подарок: эти вещи хоть пригодятся. Например, робот-пылесос — шикарная вещь, тот бриллиант на трех роботов и обменяла бы, — смеется. — Сестре на Новый год парень подарил «Алису», так она вообще была в восторге.

Игорь: «Цветы — беспроигрышный вариант»





Если верить научным исследованиям британских ученых, женщины, мужья которых носят усы, чаще пребывают в счастливом и крепком браке. Эту теорию подтверждает Игорь. Своей любимой жене он всегда подарит букет, и неважно, праздник это или нет.

— Я дарю жене цветы и косметику, которую она предпочитает, — рассказывает Игорь, — а на работе коллегам — сладости или небольшой сувенир. Цветы — беспроигрышный вариант, стараюсь купить их заранее. Не советовал бы дарить девушкам на праздники бытовые приборы.

Татьяна и Наталья: «Хотим поездку на море или машину»





— Мы хотим поездку на море, есть же некоторые открытые страны. Из цветов на 8-е больше хочется тюльпанов, розы уходят на второй план.



— Цвет играет роль? Слышал, что желтый — вестник разлуки...

— Мы в эту лабуду не верим, главное, чтобы красивые. На работе нам еще шампанское дарят, а вообще, хочется машину, — рассказывает Татьяна.

— Надеюсь, что появится принц на белом коне и подарит, — обе смеются.



— А если вместо машины будет мясорубка?

— Нет! Нам будет обидно, не празднично даже. Но есть девочки хозяйственные — им в самый раз будет.

Георгий: «Вообще ничего не знаю»





Георгий гуляет по городу в робе с логотипом Минского метрополитена, о Женском дне и сопутствующих подарках пока не задумывался.

— Не знаю... букетик цветов. На работе — как у всех: скидываемся мужским коллективом и организуем сладкий стол с букетами для девушек. Мне кажется, что девушке нужно дарить что-нибудь милое, например мягкую игрушку.

Ангелина: «Можно подарить декоративную косметику»

Ни один материальный подарок не заменит настоящую, искреннюю любовь — донесла до нас Ангелина.





— Подарки дарить не обязательно, главное — внимание, забота и чтобы этот день вы провели вместе. Могу подсказать парням, что, если подарите цветы, точно не прогадаете, количество не важно. А как подарок — какой-нибудь бокс уходовой или декоративной косметики.

8 Марта, день рождения или просто желание сделать сюрприз для весеннего настроения? Что подарить девушке, маме, жене, дочери или коллеге?

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