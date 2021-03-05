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Каких отечественных товаров не хватает белорусам
05.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Министерство антимонопольного регулирования и торговли хотело бы, чтобы в Беларуси выпускались электросамокаты, а объемы производства хозяйственного мыла полностью удовлетворяли спрос.
На 2021 год ведомство расширило перечни товаров, предлагаемых в рамках импортозамещения и расширения ассортимента к освоению их производства белорусскими производителями.
Вырос как перечень товаров, которые хотя и производятся в стране, но их не хватает или по качеству они уступают импорту, так и перечень товаров, которые поступают исключительно из-за границы, но их выпуск в Беларуси был бы, по мнению МАРТ, целесообразен.
Первый перечень теперь насчитывает 134 позиции, хотя в прошлом году он состоял из 128 товаров.
По сравнению с прошлым годом из него исчезли бытовые посудомоечные машины, электрические мультиварки, кухонные ножи и контейнеры для игрушек. Посудомоечные машины и мультиварки переместились в перечень товаров, которые не производятся в стране.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли хотело бы, чтобы в Беларуси выпускались электросамокаты, а объемы производства хозяйственного мыла...
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