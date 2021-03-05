Каких отечественных товаров не хватает белорусам

Источник материала: Салiдарнасць

Министерство антимонопольного регулирования и торговли хотело бы, чтобы в Беларуси выпускались электросамокаты, а объемы производства хозяйственного мыла полностью удовлетворяли спрос.

На 2021 год ведомство расширило перечни товаров, предлагаемых в рамках импортозамещения и расширения ассортимента к освоению их производства белорусскими производителями.

Вырос как перечень товаров, которые хотя и производятся в стране, но их не хватает или по качеству они уступают импорту, так и перечень товаров, которые поступают исключительно из-за границы, но их выпуск в Беларуси был бы, по мнению МАРТ, целесообразен.

Первый перечень теперь насчитывает 134 позиции, хотя в прошлом году он состоял из 128 товаров.

По сравнению с прошлым годом из него исчезли бытовые посудомоечные машины, электрические мультиварки, кухонные ножи и контейнеры для игрушек. Посудомоечные машины и мультиварки переместились в перечень товаров, которые не производятся в стране.

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