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Цифра дня. Сколько возбуждено уголовных дел «экстремистской направленности»

05.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

И каков социальный портрет «преступника», «связанного с протестной активностью». МВД и Следственный комитет поделились информацией.

Так, по данным председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, с момента послевыборных событий 2020 года в Беларуси возбуждено:

2407
уголовных дел экстремистской направленности

В эту цифру включены все «политические» дела — от надписей на зданиях до применения насилия в отношении правоохранителей, сообщает СТВ.

Между тем известно, что в Следственный комитет Беларуси поступило более 1800 жалоб от граждан на пытки и незаконное применение физического насилия со стороны правоохранителей. Ни одно уголовное дело так и не было возбуждено.

Так же правоохранители озвучили социальный портрет «преступника», «связанного с протестной активностью». Об этом в эфире телеканала Беларусь 1 заявил замглавы МВД Геннадий Казакевич.

— Это неработающий мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. Либо работающий на какой-то низкооплачиваемой должности. И на вопрос, а мы каждому задаем этот вопрос: «Что тебя подвигло угрожать, ладно милиционеру — у нас такая профессия рискованная — жене милиционера, детям милиционера? Зачем ты это делаешь?» звучит шаблонный ответ: «Я таким образом высказываю свою гражданскую позицию», — рассказал Геннадий Казакевич.

По словам Казакевича, гражданскую позицию надо выражать на избирательном участке или в установленном законом порядке.

— Но все, что связано с угрозами, с оскорблением, неприкрытым информационным давлением, безусловно, будет пресекаться, — заявил он.

Примечательно, что в январе в один из новостных сюжетов БТ попала милицейская статистика — «социально-возрастной портрет лиц, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях». Согласно этой статистике, более 56% протестующих — лица в возрасте от 30 до 60 лет. Среди них безработных — 19%, работающих — почти 53%, пенсионеров — 22%, напоминает TUT.BY.

 
 
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И каков социальный портрет «преступника», «связанного с протестной активностью».
 
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