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ЗВР Беларуси в феврале снизились на $88,9 млн.

05.03.2021 09:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международные резервные активы Республики Беларусь за февраль 2021 года снизились на $88,9 млн. или 1,2%, сообщила пресс-служба Нацбанка РБ. В январе сокращение резервов составило $265,0 млн.

«Уровень международных резервных активов снизился по итогам февраля вследствие планового погашения внешних и внутренних государственных обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 250 млн. долларов США, продажи Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, а также снижения стоимости монетарного золота», - говорится в комментарии регулятора.

«При этом спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли», - отмечается в комментарии.

«Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте», - сказано в комментарии.

На 1 марта 2021 года золотовалютные резервы, по предварительным данным, составили $7,1145 млрд.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Международные резервные активы Республики Беларусь за февраль 2021 года снизились на $88,9 млн. или 1,2%, сообщила пресс-служба Нацбанка РБ. В январе сокращение резервов...
 
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