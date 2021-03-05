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Иран согласился на техническую встречу с МАГАТЭ

05.03.2021 09:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Иран согласился провести технические переговоры с представителями МАГАТЭ для урегулирования имеющихся недоразумений. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"В результате очень интенсивных консультаций, которые я провел с Ираном, Иран наконец приветствовал и принял мое предложение начать концентрированные и систематические усилия, направленные на разъяснение нескольких имеющихся проблем", - сказал Гроси, которого цитирует Синьхуа.

По его словам, во время переговоров речь пойдет о присутствии частиц урана и сомнений относительно определенных материалов, о наличии которых Тегеран не сообщил. "Совет директоров МАГАТЭ приветствовал это соглашение между Ираном и МАГАТЭ. Мы рады такому развитию событий", - отметил Гросси.

Он отметил, что агентство пытается делать больше, чем просто обмениваться письмами с Ираном.

Гросси выразил надежду, что его усилия достигнут удовлетворительного результата до того, как совет директоров соберется в июне.

В декабре прошлого года парламент Ирана принял стратегический план действий по противодействию санкциям. Он обязывает правительство восстановить 20-процентное обогащение урана, после чего отказаться от соблюдения дополнительного протокола МАГАТЭ, если санкции против Ирана, которые должны быть отменены в соответствии с "ядерным соглашением", останутся в силе.

20-21 февраля Тегеран посетил Рафаэль Гросси. Во время переговоров с иранскими властями была достигнута договоренность о временном двустороннем техническом понимании о продолжении деятельности по верификации и мониторинга сроком до 3 месяцев. По словам Гросси, эта временная договоренность не позволит проводить верификации в прежних объемах, однако она позволит продолжить политические дискуссии на других уровнях и "избежать ситуации, при которой мы действовали практически вслепую".

 
 
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Иран согласился провести технические переговоры с представителями МАГАТЭ для урегулирования имеющихся недоразумений. Об этом сообщил генеральный директор...
 
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