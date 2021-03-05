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В Минске снесли галерею современного искусства «Ў». Ее владелец был на встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ

05.03.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске снесли здание, в которм 8 лет располагалась галерея современного искусства «Ў».



Ее владельцем являлся Александр Василевич, который присутствовал на встрече Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. Он также главред издания KYKY.org и владелец рекламного агентства Vondel / Hepta.

В Минске снесли галерею современного искусства «Ў». Ее владелец был на встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ

На месте снесенного здания планируют построить 29 жилых домов с террасами, подземной автостоянкой и пешеходной улицей.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске снесли здание, в которм 8 лет располагалась галерея современного искусства «Ў».
 
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