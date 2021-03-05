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В Минске снесли галерею современного искусства «Ў». Ее владелец был на встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ
Источник материала: Партизан
В Минске снесли здание, в которм 8 лет располагалась галерея современного искусства «Ў».
Ее владельцем являлся Александр Василевич, который присутствовал на встрече Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. Он также главред издания KYKY.org и владелец рекламного агентства Vondel / Hepta.
В Минске снесли галерею современного искусства «Ў». Ее владелец был на встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ
На месте снесенного здания планируют построить 29 жилых домов с террасами, подземной автостоянкой и пешеходной улицей.
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В Минске снесли галерею современного искусства «Ў». Ее владелец был на встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ
В Минске снесли здание, в которм 8 лет располагалась галерея современного искусства «Ў».
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