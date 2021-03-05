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Екатерина Снытина: «Мы не государевы люди! Потому что нет, и не может быть государя в наше время»

05.03.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Капитан женской сборной Беларуси Екатерина Снытина прокомментировала аудиозапись, которую опубликовала инициатива BYPOL, на которой зафиксирована речь человека, голос которого очень похож на голос бывшего министра внутренних дел Юрия Караева.

Екатерина Снытина: «Мы не государевы люди! Потому что нет, и не может быть государя в наше время»
«Крик души «жирного обывателя». Конечно, мы не государевы люди! Потому что нет, и не может быть государя в наше время! Потому что мы, все таки, читаем! Ох, еще и размышляем.

Дальше пяти метров видим, потому что ходим с высоко поднятой головой, развиваемся, путешествуем, общаемся с классными людьми и понимаем, что личное благосостояние – это не все, чего можно хотеть в этой жизни!

Слив зачетный, благодарю, you made my day! Ой, извините, переведу для государевых... «вы сделали мой день».

Взбодрили с самого утра и разозлили не только меня, но и народ, который будет вас долбить пока не задолбает!

Жыве Беларусь!
 
 
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Капитан женской сборной Беларуси Екатерина Снытина прокомментировала аудиозапись, которую опубликовала инициатива BYPOL, на которой зафиксирована речь человека,...
 
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