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Тихановская заявила о безуспешных попытках выйти на контакт с Кремлем

05.03.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что белорусские оппозиционеры пытались выйти на контакт с Кремлем, но ничего не получилось.




"В течение многих недель мы пытались установить контакт с Кремлем. Нам никто не ответил", - сказала она в интервью швейцарской газете Tagesanzeiger.

По ее словам, президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас "получает поддержку из Москвы".

"Я думаю, что Путин ищет путь, как сделать так, чтобы Лукашенко смог уйти, и чтобы это не выглядело как победа народа", - сказала она.
 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что белорусские оппозиционеры пытались выйти на контакт с Кремлем, но ничего не получилось.
 
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