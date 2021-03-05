Тихановская заявила о безуспешных попытках выйти на контакт с Кремлем













"В течение многих недель мы пытались установить контакт с Кремлем. Нам никто не ответил", - сказала она в интервью швейцарской газете Tagesanzeiger.





По ее словам, президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас "получает поддержку из Москвы".





"Я думаю, что Путин ищет путь, как сделать так, чтобы Лукашенко смог уйти, и чтобы это не выглядело как победа народа", - сказала она.