|
Тихановская заявила о безуспешных попытках выйти на контакт с Кремлем
Источник материала: Партизан
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что белорусские оппозиционеры пытались выйти на контакт с Кремлем, но ничего не получилось.
"В течение многих недель мы пытались установить контакт с Кремлем. Нам никто не ответил", - сказала она в интервью швейцарской газете Tagesanzeiger.
По ее словам, президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас "получает поддержку из Москвы".
"Я думаю, что Путин ищет путь, как сделать так, чтобы Лукашенко смог уйти, и чтобы это не выглядело как победа народа", - сказала она.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что белорусские оппозиционеры пытались выйти на контакт с Кремлем, но ничего не получилось.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)