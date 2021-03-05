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Киркоров решил отправить экс-бойфренда Бузовой на "Евровидение"
05.03.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский певец и продюсер Филипп Киркоров удивил поклонников: артист подумывает отправить блогера Даву на песенный конкурс "Евровидение" от Армении.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В Москве прошла презентация композиции Sugar: этой песней поп-певица Наталия Гордиенко представит Молдову на "Евровидении-2021". В создании и продюсировании трека поучаствовал сам "король российского шоу-бизнеса", из-за чего на презентацию приехали все друзья Киркорова, в том числе и бывший парень Ольги Бузовой.
Неожиданная идея, озарившая Киркорова при виде Давида Манукяна, повергла всех присутствующих в шок: певец заявил, что хочет отправить блогера на "Евровидение".
"Наталия – звезда "Евровидения". Но вскоре поедешь ты, Давид. От Армении", – высказался Киркоров на камеру.
Изумленный экс-бойфренд "поющей ведущей" воспринял эти слова как иронию, но после отметил, что готов принять предложение.
Пока неясно, кто представит Россию на "Евровидении-2021". Критики прогнозируют, что выбор кандидата будет неожиданным: им может стать даже Моргенштерн.
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Неожиданная идея озарила "короля шоу-бизнеса" на презентации песни конкурсантки из Молдовы и шокировала всех присутствующих.
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