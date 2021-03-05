Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский певец и продюсер Филипп Киркоров удивил поклонников: артист подумывает отправить блогера Даву на песенный конкурс "Евровидение" от Армении.

В Москве прошла презентация композиции Sugar: этой песней поп-певица Наталия Гордиенко представит Молдову на "Евровидении-2021". В создании и продюсировании трека поучаствовал сам "король российского шоу-бизнеса", из-за чего на презентацию приехали все друзья Киркорова, в том числе и бывший парень Ольги Бузовой.

Неожиданная идея, озарившая Киркорова при виде Давида Манукяна, повергла всех присутствующих в шок: певец заявил, что хочет отправить блогера на "Евровидение".

"Наталия – звезда "Евровидения". Но вскоре поедешь ты, Давид. От Армении", – высказался Киркоров на камеру.

Изумленный экс-бойфренд "поющей ведущей" воспринял эти слова как иронию, но после отметил, что готов принять предложение.

Пока неясно, кто представит Россию на "Евровидении-2021". Критики прогнозируют, что выбор кандидата будет неожиданным: им может стать даже Моргенштерн.

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