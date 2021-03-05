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Судья потерял сознание во время хоккейного матча в России – видео
05.03.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Хоккейному арбитру Юрию Иванову стало плохо во время матча плей-офф КХЛ между омским "Авангардом" и екатеринбургским "Автомобилистом".
Инцидент произошел в третьем периоде, когда травмированного игрока "ястребов" Клима Костина уносили в подтрибунное помещение. Вскоре помощь понадобилась и судье, который просто рухнул на лед. Врачи привели в сознание лайнсмена и отправили на носилках в медпункт.
В пресс-службы КХЛ сообщили, что Иванов находится в сознании и общается с медицинской бригадой, которая оказывает оперативную медицинскую помощь.
Матч "Авангарда" с "Автомобилистом" завершился со счетом 4:3 в пользу "ястребов". Омский клуб повел в серии до четырех побед со счетом 2:0. Следующая встреча пройдет 6 марта в Екатеринбурге.
Напомним, в плей-офф КХЛ сейчас играет и белорусская команда – ХК "Динамо-Минск". Подопечные Крэйга Вудкрофта пока
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Почувствовав себя плохо, лайнсмен принял какие-то таблетки и понюхал нашатырь, однако это не помогло – со льда его унесли на носилках. Смотрите на видео, как это...
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