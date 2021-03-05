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Судья потерял сознание во время хоккейного матча в России – видео

05.03.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Хоккейному арбитру Юрию Иванову стало плохо во время матча плей-офф КХЛ между омским "Авангардом" и екатеринбургским "Автомобилистом".

Инцидент произошел в третьем периоде, когда травмированного игрока "ястребов" Клима Костина уносили в подтрибунное помещение. Вскоре помощь понадобилась и судье, который просто рухнул на лед. Врачи привели в сознание лайнсмена и отправили на носилках в медпункт.

В пресс-службы КХЛ сообщили, что Иванов находится в сознании и общается с медицинской бригадой, которая оказывает оперативную медицинскую помощь.

Матч "Авангарда" с "Автомобилистом" завершился со счетом 4:3 в пользу "ястребов". Омский клуб повел в серии до четырех побед со счетом 2:0. Следующая встреча пройдет 6 марта в Екатеринбурге.

Напомним, в плей-офф КХЛ сейчас играет и белорусская команда – ХК "Динамо-Минск". Подопечные Крэйга Вудкрофта пока уступают в серии питерскому СКА (2:4, 4:6). Сейчас матчи переезжают в Минск, где 6 и 8 марта пройдут еще две встречи. У "зубров " еще есть шанс сравнять счет в серии до четырех побед.

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Теги: Минск
 
 
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Почувствовав себя плохо, лайнсмен принял какие-то таблетки и понюхал нашатырь, однако это не помогло – со льда его унесли на носилках. Смотрите на видео, как это...
 
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