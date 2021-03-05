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В аэропортах могут ввести платную регистрацию на рейсы

05.03.2021 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство транспорта России рассматривает возможность введения платной регистрации на рейсы в аэропортах для всех воздушных перевозчиков.

В аэропортах могут ввести платную регистрацию на рейсы

Как пишут «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях, «Аэрофлот» предлагает внести изменения в федеральные авиационные правила (ФАП), убрав из них обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту, пишет газета. Инициатива уже была рассмотрена в Росавиации. Специалисты ведомства указывают на ее социально негативные риски, отмечает РБК.

Как заявил изданию представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, сейчас тариф включает регистрацию на стойке аэропорта, но все больше людей пользуются онлайн-регистрацией. Демин уточнил, что предложение больше актуально для пассажиров лоукостеров. «Для полносервисных компаний, таких как «Аэрофлот», регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива неактуальна», — отметил он.

 
 
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Министерство транспорта России рассматривает возможность введения платной регистрации на рейсы в аэропортах для всех воздушных перевозчиков.
 
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