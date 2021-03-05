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Где искать «длинные» рублевые вклады под 19−20 процентов годовых

05.03.2021 09:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если по вкладам в белорусских рублях сроком до 3 месяцев неделю назад мы отметили снижение ставок, то по рублевым вкладам от полугода ставки, наоборот, росли. FINANCE.TUT.BY узнал, в каких банках действуют самые выгодные условия для тех, кто решит вложить рубли на длительный срок.


фото с сайта: pixabay.com

В таблицах представлены по 5 лучших вкладов в каждой из четырех категорий: вклады на срок около 6 месяцев и от 12 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма вклада должна быть не более 1000 BYN. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 4 марта.

Безотзывные вклады на 6 месяцев

Процентные ставки по вкладам на полгода за месяц изменялись в диапазоне от минус 0,3 п.п. до плюс 1,7 п.п. В МТБанке, где сейчас действуют самые выгодные условия, и Банке Решение ставки не изменились. Пять лучших вкладов принесут 17,5−20% годовых.

В обзор попали вклады сроком на 5 месяцев. Самый короткие вариант — в МТБанке. Чтобы оформить один из лучших вкладов первоначальный взнос должен быть не менее 50−100 рублей. Пополнять можно все вклады кроме вклада РРБ-Банка.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

МТБанк,
МТБелки

20% (СКО+11,25%), без изменений; 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца не менее 50 BYN; да, два раза в месяц

БТА Банк,
Я успешен

18,7% (фиксированная), -0,3 п. п; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев, да

Банк Решение,
Online-решение

18% (фиксированная), без изменений; 7 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да

Альфа Банк,
Альфа-Вклад (безотзывный)

17,9% (фиксированная), +1,7 п. п; 7 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последних 6 месяцев; да

РРБ-Банк,
Безотзывный 7 месяцев

17,5% (фиксированная), -0,5 п. п; 7 месяцев; от 100 BYN; нет; да

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

МТБанк,
МТБелки

20% (СКО+11,25%), без изменений; 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца не менее 50 BYN; да, два раза в месяц

БТА Банк,
Я успешен

18,7% (фиксированная), -0,3 п. п; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев, да

Банк Решение,
Online-решение

18% (фиксированная), без изменений; 7 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да

Альфа Банк,
Альфа-Вклад (безотзывный)

17,9% (фиксированная), +1,7 п. п; 7 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последних 6 месяцев; да

РРБ-Банк,
Безотзывный 7 месяцев

17,5% (фиксированная), -0,5 п. п; 7 месяцев; от 100 BYN; нет; да

Самая низкая ставка среди других предложений на 6 месяцев — 11%.

Отзывные вклады на 6 месяцев

Ставки по отзывным вкладам на полгода выросли на 1,8 п.п. в БПС-Сбербанке и на 4,5 п. п в БТА Банке. Остальные банки не изменяли условия по вкладам. Отметим значительную разницу в доходности лучших вкладов. Два первых вклада предлагают ставки 18−18,2%, еще в четырех банках ставки составят 13−13,5%. Лучшие условия на данный момент в БТА Банке.

По трем вкладам ставка будет фиксированной, по трем другим — плавающей. Плавающая ставка привязывается либо к ставке рефинансирования как в БПС-Сбербанке, либо к ставке кредитов овернайт как в МТБанке.

Банк, вклад

Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БТА Банк,
БТА Максима Online

18,2% (фиксированная), +4,5 п. п; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да

МТБанк,
МТБелки

18% (СКО+9,25%), без изменений; 5 месяцев; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

13,5% (СР+5,75), +1,8 п. п; 183 — 365 дней; от 50 BYN; да, кроме последних 35 дней не менее 20 BYN; да

Банк БелВЭБ,
Интернет-вкл@д

13% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

13% (СР+5,25%), без изменений; 185 дней; от 50 BYN; да, первые 150 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн

Франсабанк,
Результативный

13% (фиксированная), без изменений; 185 дней; от 100 BYN; да, первые 150 дней; да

Банк, вклад

Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БТА Банк,
БТА Максима Online

18,2% (фиксированная), +4,5 п. п; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да

МТБанк,
МТБелки

18% (СКО+9,25%), без изменений; 5 месяцев; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

13,5% (СР+5,75), +1,8 п. п; 183 — 365 дней; от 50 BYN; да, кроме последних 35 дней не менее 20 BYN; да

Банк БелВЭБ,
Интернет-вкл@д

13% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

13% (СР+5,25%), без изменений; 185 дней; от 50 BYN; да, первые 150 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн

Франсабанк,
Результативный

13% (фиксированная), без изменений; 185 дней; от 100 BYN; да, первые 150 дней; да

Минимальная ставка по другим вкладам — 6,11% годовых.

Безотзывные вклады от 12 месяцев

Самая высокая ставка по вкладу от 1 года в БТА Банке — 19,2% годовых. Ставка не менялась с февраля. Ставки по лучшим безотзывным вкладам в других банках составили от 18,5% до 19,15%. За месяц доходность вкладов изменилась в диапазоне от минус 0,5 п.п. до плюс 4,5 п.п. Максимальный прирост отмечен в Белагропромбанке. Также процентная ставка по вкладу в этом банке является единственной плавающей из представленных в обзоре.

Самый лояльные условия по пополнению вклада — в Белагропромбанке и Банке Решение, самые жёсткие — в МТБанке, вклад пополнять нельзя. Сроки хранения вкладов: от 370 до 735 дней.

Банк, вклад

Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БТА Банк,
БТА +

19,2% (фиксированная), без изменений; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 2 месяца; да

Банк Решение,
Online-решение new

19,15% (фиксированная), +0,15 п. п; 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

19% (СР+11,25%), +4,5 п. п; 370 и 735 дней; от 50 BYN; да, первые 335 дней; да, два раза в месяц

РРБ-Банк,
Безотзывный 13 месяцев

18,5% (фиксированная), -0,5 п. п; 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да

МТБанк,
МТБелки

18,5% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; от 50 BYN; нет; да, два раза в месяц

Банк, вклад

Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БТА Банк,
БТА +

19,2% (фиксированная), без изменений; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 2 месяца; да

Банк Решение,
Online-решение new

19,15% (фиксированная), +0,15 п. п; 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

19% (СР+11,25%), +4,5 п. п; 370 и 735 дней; от 50 BYN; да, первые 335 дней; да, два раза в месяц

РРБ-Банк,
Безотзывный 13 месяцев

18,5% (фиксированная), -0,5 п. п; 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да

МТБанк,
МТБелки

18,5% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; от 50 BYN; нет; да, два раза в месяц

От 11,7% стартуют процентные ставки по вкладам на год в других банках.

Отзывные вклады от 12 месяцев

Заработать на самых выгодных отзывных вкладах от года можно 13,3−17% годовых. Самая высокая ставка в БТА Банке, под 15% можно оформить вклады сразу в трех банках. Условия отзывных вкладов за месяц изменились только в Альфа-Банке: банк увеличил ставку по вкладу на 0,8 п.п. до 13,3%.

Банк, вклад

Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БТА Банк,
БТА Копилка

17% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да

Банк Решение,
Свободное накопление

15% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да

РРБ-Банк,
Национальный с пополнением на 14 месяцев

15% (фиксированная), без изменений; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 12 месяцев; да

Технобанк,
Новая вершина

15% (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 100 BYN; нет; нет

Альфа Банк,
Альфа-Вклад в днях

13,3% (фиксированная), +0,8 п. п; 367 дней; от 50 BYN; да, первые 300 дней; да

Банк, вклад

Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БТА Банк,
БТА Копилка

17% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да

Банк Решение,
Свободное накопление

15% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да

РРБ-Банк,
Национальный с пополнением на 14 месяцев

15% (фиксированная), без изменений; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 12 месяцев; да

Технобанк,
Новая вершина

15% (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 100 BYN; нет; нет

Альфа Банк,
Альфа-Вклад в днях

13,3% (фиксированная), +0,8 п. п; 367 дней; от 50 BYN; да, первые 300 дней; да

Процентные ставки по другим вкладам в этой категории составляют от 6%.

Напомним, что вклады в белорусских рублях сроком до 1 года облагаются подоходным налогом в размере 13%. Вклады в национальной валюте сроком более 12 месяцев освобождены от уплаты налога.

 

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FINANCE.TUT.BY узнал, в каких банках действуют самые выгодные условия для тех, кто решит вложить рубли на длительный срок.
 
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