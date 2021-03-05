Где искать «длинные» рублевые вклады под 19−20 процентов годовых

Источник материала: Tut.by

Если по вкладам в белорусских рублях сроком до 3 месяцев неделю назад мы отметили снижение ставок, то по рублевым вкладам от полугода ставки, наоборот, росли. FINANCE.TUT.BY узнал, в каких банках действуют самые выгодные условия для тех, кто решит вложить рубли на длительный срок.



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В таблицах представлены по 5 лучших вкладов в каждой из четырех категорий: вклады на срок около 6 месяцев и от 12 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма вклада должна быть не более 1000 BYN. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 4 марта.

Безотзывные вклады на 6 месяцев

Процентные ставки по вкладам на полгода за месяц изменялись в диапазоне от минус 0,3 п.п. до плюс 1,7 п.п. В МТБанке , где сейчас действуют самые выгодные условия, и Банке Решение ставки не изменились. Пять лучших вкладов принесут 17,5−20% годовых.

В обзор попали вклады сроком на 5 месяцев. Самый короткие вариант — в МТБанке . Чтобы оформить один из лучших вкладов первоначальный взнос должен быть не менее 50−100 рублей. Пополнять можно все вклады кроме вклада РРБ-Банка .

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация МТБанк,

МТБелки 20% (СКО+11,25%), без изменений; 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца не менее 50 BYN; да, два раза в месяц БТА Банк,

Я успешен 18,7% (фиксированная), -0,3 п. п; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев, да Банк Решение,

Online-решение 18% (фиксированная), без изменений; 7 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да Альфа Банк,

Альфа-Вклад (безотзывный) 17,9% (фиксированная), +1,7 п. п; 7 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последних 6 месяцев; да РРБ-Банк,

Безотзывный 7 месяцев

17,5% (фиксированная), -0,5 п. п; 7 месяцев; от 100 BYN; нет; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация МТБанк,

МТБелки 20% (СКО+11,25%), без изменений; 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца не менее 50 BYN; да, два раза в месяц БТА Банк,

Я успешен 18,7% (фиксированная), -0,3 п. п; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев, да Банк Решение,

Online-решение 18% (фиксированная), без изменений; 7 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да Альфа Банк,

Альфа-Вклад (безотзывный) 17,9% (фиксированная), +1,7 п. п; 7 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последних 6 месяцев; да РРБ-Банк,

Безотзывный 7 месяцев 17,5% (фиксированная), -0,5 п. п; 7 месяцев; от 100 BYN; нет; да

Самая низкая ставка среди других предложений на 6 месяцев — 11%.

Отзывные вклады на 6 месяцев

Ставки по отзывным вкладам на полгода выросли на 1,8 п.п. в БПС-Сбербанке и на 4,5 п. п в БТА Банке . Остальные банки не изменяли условия по вкладам. Отметим значительную разницу в доходности лучших вкладов. Два первых вклада предлагают ставки 18−18,2%, еще в четырех банках ставки составят 13−13,5%. Лучшие условия на данный момент в БТА Банке .

По трем вкладам ставка будет фиксированной, по трем другим — плавающей. Плавающая ставка привязывается либо к ставке рефинансирования как в БПС-Сбербанке , либо к ставке кредитов овернайт как в МТБанке .

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БТА Банк,

БТА Максима Online 18,2% (фиксированная), +4,5 п. п; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да МТБанк,

МТБелки 18% (СКО+9,25%), без изменений; 5 месяцев; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц БПС-Сбербанк,

Сохраняй 13,5% (СР+5,75), +1,8 п. п; 183 — 365 дней; от 50 BYN; да, кроме последних 35 дней не менее 20 BYN; да Банк БелВЭБ,

Интернет-вкл@д 13% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 13% (СР+5,25%), без изменений; 185 дней; от 50 BYN; да, первые 150 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн Франсабанк,

Результативный 13% (фиксированная), без изменений; 185 дней; от 100 BYN; да, первые 150 дней; да

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БТА Банк,

БТА Максима Online 18,2% (фиксированная), +4,5 п. п; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да МТБанк,

МТБелки 18% (СКО+9,25%), без изменений; 5 месяцев; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц БПС-Сбербанк,

Сохраняй 13,5% (СР+5,75), +1,8 п. п; 183 — 365 дней; от 50 BYN; да, кроме последних 35 дней не менее 20 BYN; да Банк БелВЭБ,

Интернет-вкл@д 13% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 13% (СР+5,25%), без изменений; 185 дней; от 50 BYN; да, первые 150 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн Франсабанк,

Результативный 13% (фиксированная), без изменений; 185 дней; от 100 BYN; да, первые 150 дней; да

Минимальная ставка по другим вкладам — 6,11% годовых.

Безотзывные вклады от 12 месяцев

Самая высокая ставка по вкладу от 1 года в БТА Банке — 19,2% годовых. Ставка не менялась с февраля. Ставки по лучшим безотзывным вкладам в других банках составили от 18,5% до 19,15%. За месяц доходность вкладов изменилась в диапазоне от минус 0,5 п.п. до плюс 4,5 п.п. Максимальный прирост отмечен в Белагропромбанке . Также процентная ставка по вкладу в этом банке является единственной плавающей из представленных в обзоре.

Самый лояльные условия по пополнению вклада — в Белагропромбанке и Банке Решение , самые жёсткие — в МТБанке , вклад пополнять нельзя. Сроки хранения вкладов: от 370 до 735 дней.

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БТА Банк,

БТА + 19,2% (фиксированная), без изменений; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 2 месяца; да Банк Решение,

Online-решение new 19,15% (фиксированная), +0,15 п. п; 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 19% (СР+11,25%), +4,5 п. п; 370 и 735 дней; от 50 BYN; да, первые 335 дней; да, два раза в месяц РРБ-Банк,

Безотзывный 13 месяцев

18,5% (фиксированная), -0,5 п. п; 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да МТБанк,

МТБелки 18,5% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; от 50 BYN; нет; да, два раза в месяц

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БТА Банк,

БТА + 19,2% (фиксированная), без изменений; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 2 месяца; да Банк Решение,

Online-решение new 19,15% (фиксированная), +0,15 п. п; 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 19% (СР+11,25%), +4,5 п. п; 370 и 735 дней; от 50 BYN; да, первые 335 дней; да, два раза в месяц РРБ-Банк,

Безотзывный 13 месяцев

18,5% (фиксированная), -0,5 п. п; 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да МТБанк,

МТБелки 18,5% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; от 50 BYN; нет; да, два раза в месяц

От 11,7% стартуют процентные ставки по вкладам на год в других банках.

Отзывные вклады от 12 месяцев

Заработать на самых выгодных отзывных вкладах от года можно 13,3−17% годовых. Самая высокая ставка в БТА Банке , под 15% можно оформить вклады сразу в трех банках. Условия отзывных вкладов за месяц изменились только в Альфа-Банке : банк увеличил ставку по вкладу на 0,8 п.п. до 13,3%.

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БТА Банк,

БТА Копилка 17% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да Банк Решение,

Свободное накопление 15% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да РРБ-Банк,

Национальный с пополнением на 14 месяцев

15% (фиксированная), без изменений; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 12 месяцев; да Технобанк,

Новая вершина 15% (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 100 BYN; нет; нет Альфа Банк,

Альфа-Вклад в днях 13,3% (фиксированная), +0,8 п. п; 367 дней; от 50 BYN; да, первые 300 дней; да

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БТА Банк,

БТА Копилка 17% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да Банк Решение,

Свободное накопление 15% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да РРБ-Банк,

Национальный с пополнением на 14 месяцев

15% (фиксированная), без изменений; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 12 месяцев; да Технобанк,

Новая вершина 15% (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 100 BYN; нет; нет Альфа Банк,

Альфа-Вклад в днях 13,3% (фиксированная), +0,8 п. п; 367 дней; от 50 BYN; да, первые 300 дней; да

Процентные ставки по другим вкладам в этой категории составляют от 6%.

Напомним, что вклады в белорусских рублях сроком до 1 года облагаются подоходным налогом в размере 13%. Вклады в национальной валюте сроком более 12 месяцев освобождены от уплаты налога.