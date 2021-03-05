Наряд дочери принцессы Сиси, платье «парижская попа» и кружево 17 века. В Минске - уникальная коллекция

Источник материала: Tut.by

В Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка частной коллекции Игоря Сурмачевского «Блеск нарядов и тайны флирта». Мы сходили на открытие экспозиции и поговорили с коллекционером о бесценных артефактах, нюансах сохранения уникальных вещей и мечтах о новых находках.



Екатерина Гордеева Специалист по стратегическому имиджу

Глядя на экспозицию, включающую более трехсот предметов одежды и аксессуаров, кажется, что на их поиски должна была уйти не одна сотня лет. Многие артефакты уникальны и могут дать фору лучшим музеям мира: на небольшом подиуме стоит платье для торжественных приёмов с шутливым названием Cul de Paris («парижская попа»); недалеко — дамский столик, чудом сохранившийся в Гродно, и будуарное зеркало в обрамлении лебедей, выполненное французскими мастерами из Ниццы.





Особого внимания заслуживает роскошное бальное платье XIX века, которое принадлежало эрцгерцогине австрийской Марии Валерии Габсбург — дочери той самой принцессы Сиси. Оно искусно расшито стеклярусом, усыпано жемчугом и обрамлено белоснежным мехом горностая. Дополняет наряд любопытный аксессуар — горностаевая муфта, отделанная шелком.

Каждый экспонат заслуживает восхищения: все эти платья, шляпки и бальные книжечки — часть чьей-то персональной истории, чудом дошедшая до наших дней.





Игорь начал собирать эти экспонаты около тридцати лет назад. Вернувшись из армии в 1986-м году, мужчина приобрел первую вещь, а уже через год, в 1987-м, решил посвятить коллекцию истории Беларуси.

— Коллекция — для меня это научная работа… Для того, чтобы начать собирать какие-то вещи, я очень скрупулезно изучаю тему, — рассказывает владелец.

Игорь находит нужную информацию в основном в английских источниках, а артефакты собирает на аукционах или у других коллекционеров по всему миру.





Например, представленные на выставке гребни привезены из Англии, а кружева — из Нью Йорка. Кстати, самая древняя вещь экспозиции — это как раз кружево, отрез середины 17 века, выполненный в технике Ретичелла, что в переводе означает «стежок в воздухе». Обычно, кружево плетут. Здесь же применена другая технология: такое кружево вышивали.

— Когда-то я увидел венецианские кружева и подумал, что у меня они тоже должны быть, — объясняет историю появления этой вещи Сурмачевский.





На выставке можем наблюдать забавные вещицы: дамскую охотничью сумку и зимнюю меховую шляпку. Или полюбоваться изящными домашними башмачками-мюлями 18−19 века и вышитыми чулками с монограммой владелицы.

















Все вещи, представленные на витринах, требуют особого ухода. Особенно важно поддерживать при хранении определенную влажность и температуру. Создать такие условия в неподготовленном помещении очень сложно, а подходящего места, где коллекционер смог бы демонстрировать свои сокровища на постоянной основе — нет.

— Одни выбирали строить коттеджи, а собирал коллекцию. Вот мне скоро 60, и я задумываюсь — а для чего эта коллекция нужна?





Игорь рассказывает, что собранных им экспонатов настолько много, что хватит, чтобы заполнить половину исторического музея. Вот только, кажется, белорусам это пока не интересно.

— В Киеве на основе части моей коллекции образовался музей. Киеву это нужно, а нам пока, видимо, нет, — сетует Сурмачевский.





Тем не менее, Игорь мечтает расширить свою коллекцию и пополнить ее

фижмой — объемным платьем на каркасе. Такие были в моде в 18 веке.

— Я их видел и мне предлагали их купить, когда Метрополитен музей чистил свои фонды. Но там такие суммы — очень дорого…

На вопросы о примерной стоимости фижмы, как и на вопросы о стоимости представленных экспонатов, Сурмачевский тактично не ответил. Могу предположить, что часть этой коллекции бесценна.

Если хотите посмотреть на эти артефакты воочию, загляните на выставку «Блеск нарядов и тайны флирта». Она располагается в Национальной библиотеке Беларуси и будет доступна с 5 марта по 31 декабря.