Сможете назвать всех вратарей «Динамо» в КХЛ? Даем шесть минут

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» продолжает сражение за первый в истории выход во второй раунд, и без надежной игры вратаря эту задачу выполнить почти невозможно. В связи с этим SPORT.TUT.BY предлагает вспомнить всех вратарей клуба в Континентальной хоккейной лиге.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Нужно за шесть минут назвать голкиперов, которые играли в составе «Динамо» в играх регулярного сезона и плей-офф КХЛ (Кубок Надежды — не в счет). Учитываются только вратари, выходившие на лед — это 21 голкипер. Те, кто был только в запасе, не считаются. При этом один из вратарей (он есть в тесте) отыграл лишь 20 минут!

Готовы? Тогда нажимайте Play и в появившемся поле печатайте ваш вариант (достаточно только фамилии). Если вы сдаетесь и хотите посмотреть ответы — жмите кнопку Give Up под таймером.