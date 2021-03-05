Помните Artifact? Valve сделала ее бесплатной и прекратила разработку

Источник материала: Onliner

Дальнейшую разработку Artifact компания Valve считает нецелесообразной. Это та коллекционная карточная игра по мотивам Dota 2, которую компания выпустила в ноябре 2018 года, а затем безуспешно пыталась воскресить ее в виде Artifact 2.0. Но достаточного числа игроков так и не смогла привлечь.

Игре нет и трех лет. На старте в пике в ней находились одновременно 60 000 человек, однако подавляющее большинство аудитории вскоре игру забросило. Valve решилась на перезапуск в марте 2019 года, однако не довела работу до конца.

Теперь в Steam игра будет распространяться по условно бесплатной модели. До этого доступ к ней и возможности покупать новые комплекты карт продавали за деньги.