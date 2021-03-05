Вернем 7% на карту «Onliner Клевер» до 9 марта. Успейте сделать выгодные покупки!

Источник материала: Onliner

Уже прошло три месяца, как мы получили новый инструмент для разумных покупок в Каталоге — карту «Onliner Клевер». Это бесплатная виртуальная карта, которая возвращает деньги на покупки в Каталоге в системе Onliner Pay. С ней нужный товар можно купить еще выгоднее, мгновенно оформив карту . А впереди изменения.

Мы возвращаем 7% от заказа бонусными рублями по 8 марта.

С 9 марта возврат по карте «Onliner Клевер» станет равен 5%.

Оформив заказ, получите статус «Подтвержден» до 12:00 9 марта, тогда вам будет начислено 7% бонусами вне зависимости от даты доставки.

Давно планировали покупки и искали лучший момент? Ищите сейчас товары по суперценам и с возвратом. Напомним, что заказы, оплаченные картой «Onliner Клевер» и доставленные по 11 марта, участвуют в розыгрыше топовых призов. В последнем туре вы можете выиграть MacBook.

Успейте запланировать покупки! Делимся идеями к 8 марта.

Легендарный утюжок Dyson с набором фирменных расчесок. Вернем 109,13 бонусного рубля при оплате «Onliner Клевер».

Робот для мытья окон dBot . Вернем 21 бонусный рубль при оплате «Onliner Клевер».

Робот-пылесос c функцией влажной уборки Xiaomi Mi Robot . Вернем 62,30 бонусного рубля при оплате «Onliner Клевер».

Кухонная машина Sencor . Вернем 41,93 бонусного рубля при оплате «Onliner Клевер».

Надежная кофеварка DeLonghi с капучинатором. Вернем 41,86 бонусного рубля при оплате «Onliner Клевер».

И отвечаем на частые вопросы по поводу карты

— Как пополнить карту, если мой банк взимает комиссию за перевод?

— Вы можете пополнить карту «Onliner Клевер» с помощью ЕРИП в приложении вашего банки или интернет-банкинге.

Для пополнения карты через ЕРИП пользователю необходимо знать номер договора карты. В дереве ЕРИП необходимо пройти следующие шаги: Банковские, финансовые услуги —> Банки, НКФО —> МТБанк —> Пополнение дебетовой карты — и ввести номер договора.

Чтобы узнать номер договора, пользователю необходимо авторизоваться/зарегистрироваться в интернет-банке или мобильном банке «МТБанка», затем перейти на страницу/экран карты «Onliner Клевер» и после в меню «Информация», в котором находится информация по номеру и дате договора. Также номер договора можно узнать, позвонив в кол-центр «МТБанка».



— Как платить картой «Onliner Клевер» за хлеб с маслом?

— Вы можете пользоваться «Onliner Клевер» как обычной платежной картой и получать 1% возврата. Мы совместно с банком и Mastercard прямо сейчас готовим для вас новые бонусы при оплате вне Каталога. Stay tuned!

Для этого привяжите вашу карту к одному из электронных приложений или сервисов бесконтактной оплаты ( Apple Pay , Samsung Pay , Garmin и FitBit Pay, Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC, «ИКС Карта» , MTBankHCE ) и оплачивайте покупки даже в обычном магазине. Для этого вам необходимо запросить реквизиты вашей карты на странице «Карта „Onliner Клевер“» в профиле.

Бонусные рубли можно использовать только для покупок в Каталоге в системе Onliner Pay.





— Какой максимальный возврат можно получить?

— Существует лимит на начисление возврата по карте «Onliner Клевер» — 500 бонусных рублей в календарный месяц, то есть с первого по последнее число. Он учитывает сумму возврата с покупок в Каталоге и вне.

Вы можете накапливать бонусные рубли. Они не сгорают. Сумма накопленных бонусных рублей отображается в вашем профиле на Onliner.

— Как выгодно распорядиться накопленными бонусными рублями?

— Вы можете оплачивать бонусными рублями 100% новой покупки. И это самый выгодный вариант использования накопленных бонусов. Так как за покупку с использованием бонусов возврат на карту не осуществляется.

Например, вы можете использовать бонусные рубли для оплаты небольших покупок: аксессуаров, еды, комплектующих. Или копить бонусные рубли для того, чтобы покрыть значительную сумму от крупной покупки.