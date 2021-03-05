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Вернем 7% на карту «Onliner Клевер» до 9 марта. Успейте сделать выгодные покупки!
Источник материала: Onliner
Уже прошло три месяца, как мы
Мы возвращаем 7% от заказа бонусными рублями по 8 марта.
С 9 марта возврат по карте «Onliner Клевер» станет равен 5%.
Оформив заказ, получите статус «Подтвержден» до 12:00 9 марта, тогда вам будет начислено 7% бонусами вне зависимости от даты доставки.
Давно планировали покупки и искали лучший момент? Ищите сейчас товары по
Успейте запланировать покупки! Делимся идеями к 8 марта.
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И отвечаем на частые вопросы по поводу карты
— Как пополнить карту, если мой банк взимает комиссию за перевод?
— Вы можете пополнить карту «Onliner Клевер» с помощью ЕРИП в приложении вашего банки или интернет-банкинге.
Для пополнения карты через ЕРИП пользователю необходимо знать номер договора карты. В дереве ЕРИП необходимо пройти следующие шаги: Банковские, финансовые услуги —> Банки, НКФО —> МТБанк —> Пополнение дебетовой карты — и ввести номер договора.
Чтобы узнать номер договора, пользователю необходимо авторизоваться/зарегистрироваться в интернет-банке или мобильном банке «МТБанка», затем перейти на страницу/экран карты «Onliner Клевер» и после в меню «Информация», в котором находится информация по номеру и дате договора. Также номер договора можно узнать, позвонив в кол-центр «МТБанка».
— Как платить картой «Onliner Клевер» за хлеб с маслом?
— Вы можете пользоваться «Onliner Клевер» как обычной платежной картой и получать 1% возврата. Мы совместно с банком и Mastercard прямо сейчас готовим для вас новые бонусы при оплате вне Каталога. Stay tuned!
Для этого привяжите вашу карту к одному из электронных приложений или сервисов бесконтактной оплаты (
Бонусные рубли можно использовать только для покупок в Каталоге в системе Onliner Pay.
— Какой максимальный возврат можно получить?
— Существует лимит на начисление возврата по карте «Onliner Клевер» — 500 бонусных рублей в календарный месяц, то есть с первого по последнее число. Он учитывает сумму возврата с покупок в Каталоге и вне.
Вы можете накапливать бонусные рубли. Они не сгорают. Сумма накопленных бонусных рублей отображается в вашем
— Как выгодно распорядиться накопленными бонусными рублями?
— Вы можете оплачивать бонусными рублями 100% новой покупки. И это самый выгодный вариант использования накопленных бонусов. Так как за покупку с использованием бонусов возврат на карту не осуществляется.
Например, вы можете использовать бонусные рубли для оплаты небольших покупок: аксессуаров, еды, комплектующих. Или копить бонусные рубли для того, чтобы покрыть значительную сумму от крупной покупки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже прошло три месяца, как мы получили новый инструмент для разумных покупок в Каталоге — карту «Onliner Клевер». Это бесплатная виртуальная карта, которая...
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