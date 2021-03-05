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Вернем 7% на карту «Onliner Клевер» до 9 марта. Успейте сделать выгодные покупки!

05.03.2021 09:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Уже прошло три месяца, как мы получили новый инструмент для разумных покупок в Каталоге — карту «Onliner Клевер». Это бесплатная виртуальная карта, которая возвращает деньги на покупки в Каталоге в системе Onliner Pay. С ней нужный товар можно купить еще выгоднее, мгновенно оформив карту. А впереди изменения.

Мы возвращаем 7% от заказа бонусными рублями по 8 марта.

С 9 марта возврат по карте «Onliner Клевер» станет равен 5%.

Оформив заказ, получите статус «Подтвержден» до 12:00 9 марта, тогда вам будет начислено 7% бонусами вне зависимости от даты доставки.

Давно планировали покупки и искали лучший момент? Ищите сейчас товары по суперценам и с возвратом. Напомним, что заказы, оплаченные картой «Onliner Клевер» и доставленные по 11 марта, участвуют в розыгрыше топовых призов. В последнем туре вы можете выиграть MacBook.

Успейте запланировать покупки! Делимся идеями к 8 марта.

Легендарный утюжок Dyson с набором фирменных расчесок. Вернем 109,13 бонусного рубля при оплате «Onliner Клевер».

Выпрямитель Dyson Corrale с набором фирменных расчесок (черный никель/фуксия)
1 отзыв
выпрямитель, 200 Вт, турмалин, регулировка температуры: 3 режима, максимальная температура: 210 °С
1559 р.
5 предложений

Робот для мытья окон dBot. Вернем 21 бонусный рубль при оплате «Onliner Клевер».

Робот для мытья окон dBot W100
2 отзыва
влажная уборка, мощность 80 Вт
–10%300 р.
7 предложений

Робот-пылесос c функцией влажной уборки Xiaomi Mi Robot. Вернем 62,30 бонусного рубля при оплате «Onliner Клевер».

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P STYTJ02YM (белый, международная версия)
60 отзывов
влажная уборка, мощность 33 Вт, пылесборник 0.55 л, с турбощеткой, лидар
890 р.
32 предложения

Кухонная машина Sencor. Вернем 41,93 бонусного рубля при оплате «Onliner Клевер».

Кухонная машина Sencor STM 7876GD
2 отзыва
1000 Вт, планетарное смешивание, объем чаши: 4.5 л, мясорубка, блендер
–13%599 р.
17 предложений

Надежная кофеварка DeLonghi с капучинатором. Вернем 41,86 бонусного рубля при оплате «Onliner Клевер».

Рожковая помповая кофеварка DeLonghi Dedica EC 685.R
76 отзывов
рожковая помповая кофеварка, 1350 Вт, корпус металл, капучинатор ручной, используемый кофе: молотый/чалды, цвет красный
598 р.
30 предложений

И отвечаем на частые вопросы по поводу карты

— Как пополнить карту, если мой банк взимает комиссию за перевод?

— Вы можете пополнить карту «Onliner Клевер» с помощью ЕРИП в приложении вашего банки или интернет-банкинге.

Для пополнения карты через ЕРИП пользователю необходимо знать номер договора карты. В дереве ЕРИП необходимо пройти следующие шаги: Банковские, финансовые услуги —> Банки, НКФО —> МТБанк —> Пополнение дебетовой карты — и ввести номер договора.

Чтобы узнать номер договора, пользователю необходимо авторизоваться/зарегистрироваться в интернет-банке или мобильном банке «МТБанка», затем перейти на страницу/экран карты «Onliner Клевер» и после в меню «Информация», в котором находится информация по номеру и дате договора. Также номер договора можно узнать, позвонив в кол-центр «МТБанка».

— Как платить картой «Onliner Клевер» за хлеб с маслом?

— Вы можете пользоваться «Onliner Клевер» как обычной платежной картой и получать 1% возврата. Мы совместно с банком и Mastercard прямо сейчас готовим для вас новые бонусы при оплате вне Каталога. Stay tuned!

Для этого привяжите вашу карту к одному из электронных приложений или сервисов бесконтактной оплаты (Apple Pay, Samsung Pay, Garmin и FitBit Pay, Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC, «ИКС Карта», MTBankHCE) и оплачивайте покупки даже в обычном магазине. Для этого вам необходимо запросить реквизиты вашей карты на странице «Карта „Onliner Клевер“» в профиле.

Бонусные рубли можно использовать только для покупок в Каталоге в системе Onliner Pay.

Вернем 7% на карту «Onliner Клевер» до 9 марта. Успейте сделать выгодные покупки!

— Какой максимальный возврат можно получить?

— Существует лимит на начисление возврата по карте «Onliner Клевер» — 500 бонусных рублей в календарный месяц, то есть с первого по последнее число. Он учитывает сумму возврата с покупок в Каталоге и вне.

Вы можете накапливать бонусные рубли. Они не сгорают. Сумма накопленных бонусных рублей отображается в вашем профиле на Onliner.

— Как выгодно распорядиться накопленными бонусными рублями?

— Вы можете оплачивать бонусными рублями 100% новой покупки. И это самый выгодный вариант использования накопленных бонусов. Так как за покупку с использованием бонусов возврат на карту не осуществляется.

Например, вы можете использовать бонусные рубли для оплаты небольших покупок: аксессуаров, еды, комплектующих. Или копить бонусные рубли для того, чтобы покрыть значительную сумму от крупной покупки.

 
 
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Уже прошло три месяца, как мы получили новый инструмент для разумных покупок в Каталоге — карту «Onliner Клевер». Это бесплатная виртуальная карта, которая...
 
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