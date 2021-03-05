Золотовалютные резервы снизились до $7,1 миллиарда, до критической отметки остался миллиард

Источник материала: Onliner

Национальный банк Беларуси опубликовал статистику по золотовалютным резервам страны. В феврале они сократились на $88,9 млн и составляли $7114,5 млрд в эквиваленте. Для сравнения, в феврале 2020 года ЗВР Беларуси равнялись $8,8 млрд.

«Уровень международных резервных активов снизился по итогам февраля вследствие планового погашения внешних и внутренних государственных обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $250 млн, продажи Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО „Белорусская валютно-фондовая биржа“, а также снижения стоимости монетарного золота. При этом спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли, — сообщает регулятор. — Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд».