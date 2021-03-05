В Diablo II: Resurrected пригодятся сейвы 20-летней давности

Источник материала: Onliner

Разработчики ремастера второй Diablo считают, что лучшей функцией их новой игры будет возможность загрузить старые сейвы. Diablo II: Resurrected разрабатывается к 20-летнему юбилею и позволит начать с того момента в игре, где геймеры остановились два десятилетия назад. Об этом заявил продюсер ремастера Мэтью Седерквист.

Это может быть хорошая новость для фанатов оригинальной игры, которые много времени потратили на кромсание боссов в поисках уникальных предметов. А с учетом кросс-прогрессии на разных платформах эти «бородатые» сохранения даже можно будет перенести в портатив на Nintendo Switch. В теории.

— Это не ремейк. Мы не занимались реверс-инжинирингом. Это Diablo 2. Игра все еще там, под поверхностью. Есть даже тумблер, тумблер старения, который позволит убрать кулисы и увидеть работу Diablo 2 в 2D-спрайтах. И вы сможете играть как играли 20 лет назад.