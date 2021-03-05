Гороскоп на 6 марта: романтическое знакомство у Близнецов, Львы примут правильное решение и творческий день у Козерогов

Источник материала: ОНТ

У Овнов прекрасный день для принятия финансовых решений и наведения порядка в делах. Звёзды вас наделили практической хваткой и трезвым расчётом.

Тельцам не стоит забывать старые увлечения. Они могут внести разнообразие в вашу повседневность. Самое время заняться активным отдыхом.

Романтическое знакомство обещают звёзды Близнецам. Доверительная беседа вернёт вам уверенность. На работе придётся решать юридические вопросы.

Ракам предстоит закрыть для себя страницу прежних отношений с давним другом. Сегодня хороший момент для переоценки ценностей. Вы станете более свободными от чужого влияния.

Хорошо пойдут дела у Львов. Лишние эмоции никак не помешают вам принимать правильные решения. Чёткий подход к финансовому планированию поможет улучшить ситуацию.

Девы будут иметь успех у противоположного пола. Не исключено неожиданное предложение. Не начинайте дела, исход которых вам не ясен. Избегайте ссор дома.

Весы, чтобы построить взаимоотношения с любимым человеком, звёзды советуют научиться понимать друг друга. Добиться этого непросто, но терпение, такт и нежность станут надёжными помощниками.

Удачный день для Скорпионов. День предвещает хорошие перспективы и новые возможности, связанные как с личными отношениями, так и с финансовой сферой.

Звёзды не рекомендуют назначать переговоры Стрельцам. Постарайтесь не планировать много дел. Выполнить всё у вас не получится. Вечер проведите в спокойной атмосфере.

Благоприятный, активный и творческий день для Козерогов, которые сегодня проявят свои способности. Жизненный потенциал будет на высоком уровне.

Водолеи, постарайтесь не пропустить свой звёздный час. Прилив энергии поспособствует тому, чтобы ваши взаимоотношения перешли на более высокий уровень.

День предвещает Рыбам улучшение материального благосостояния. Не торопитесь тратить всё и сразу. Вещи, приобретённые сегодня, не принесут радости. Вечером вас ждут новые знакомства.

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