Белорусская железная дорога запустила дополнительные рейсы

Источник материала: ОНТ

Большие выходные – возможность провести время с близкими людьми. Белорусская железная дорога сегодня запускает почти два десятка дополнительных рейсов по самым популярным направлениям.

Они свяжут столицу с областными центрами, а также с Полоцком, Оршей, Кричевом и Светлогорском. 19 поездов будут курсировать по 9 марта. По расчётам большинство пассажиров отправятся в путь сегодня и 8-го числа. На праздничные дни уже продано более 60 тысяч билетов. Информация об оставшихся – на сайте белорусской железной дороги.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram