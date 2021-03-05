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Белорусская железная дорога запустила дополнительные рейсы

05.03.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская железная дорога запустила дополнительные рейсы

Большие выходные – возможность провести время с близкими людьми. Белорусская железная дорога сегодня запускает почти два десятка дополнительных рейсов по самым популярным направлениям.

Они свяжут столицу с областными центрами, а также с Полоцком, Оршей, Кричевом и Светлогорском. 19 поездов будут курсировать по 9 марта. По расчётам большинство пассажиров отправятся в путь сегодня и 8-го числа. На праздничные дни уже продано более 60 тысяч билетов. Информация об оставшихся – на сайте белорусской железной дороги.

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Большие выходные – возможность провести время с близкими людьми. Белорусская железная дорога сегодня запускает почти два десятка дополнительных рейсов по самым...
 
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