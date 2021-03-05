|
Белорусская железная дорога запустила дополнительные рейсы
Источник материала: ОНТ
Большие выходные – возможность провести время с близкими людьми. Белорусская железная дорога сегодня запускает почти два десятка дополнительных рейсов по самым популярным направлениям.
Они свяжут столицу с областными центрами, а также с Полоцком, Оршей, Кричевом и Светлогорском. 19 поездов будут курсировать по 9 марта. По расчётам большинство пассажиров отправятся в путь сегодня и 8-го числа. На праздничные дни уже продано более 60 тысяч билетов. Информация об оставшихся – на сайте белорусской железной дороги.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большие выходные – возможность провести время с близкими людьми. Белорусская железная дорога сегодня запускает почти два десятка дополнительных рейсов по самым...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)