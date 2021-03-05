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В Новой Зеландии объявили угрозу цунами
Источник материала: ОНТ
В Новой Зеландии возникла угроза цунами. Такая информация появилась на
Проживающих неподалеку от побережья в зонах риска жителей призвали переместиться на ближайшую возвышенность или переехать вглубь страны, пишет ТАСС.
Незадолго до этого Геологическая служба США оповестила о произошедшем возле берегов Кермадекского архипелага землетрясении магнитудой 8,0. Последовало предупреждение о цунами.
Это второе за сутки мощное землетрясение возле берегов Новой Зеландии.
Фото: pixabay
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В Новой Зеландии возникла угроза цунами. Такая информация появилась на сайте Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями. Проживающих...
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