В Новой Зеландии объявили угрозу цунами

Источник материала: ОНТ

В Новой Зеландии возникла угроза цунами. Такая информация появилась на сайте Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.

Проживающих неподалеку от побережья в зонах риска жителей призвали переместиться на ближайшую возвышенность или переехать вглубь страны, пишет ТАСС.

Незадолго до этого Геологическая служба США оповестила о произошедшем возле берегов Кермадекского архипелага землетрясении магнитудой 8,0. Последовало предупреждение о цунами.

Это второе за сутки мощное землетрясение возле берегов Новой Зеландии.

Фото: pixabay

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