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Роль женщин в обществе обсудили представители власти и общественных объединений

05.03.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

О роли женщин в обществе говорили в преддверии Международного женского дня в Минске. Семейная политика, материнство и социальная защита – эти темы раскрыли в диалоге представителей власти и общественных объединений.

Женщина в XXI веке – это человек с образованием, карьерой и большим желанием приносить благо Родине. Всё это поддерживает и государство – и не только материально. К слову, 40% в составе Палаты представителей Беларуси – именно женщины. Не отстают и в других сферах.

Есть и проблема: в стремлении построить карьеру женщины откладывают личную жизнь на годы. Так, за последние пять лет заметно снизилось количество рождений первого и второго ребенка. При этом рождение третьего и последующих детей остается стабильным – 22 тысячи в год.  

Правительство оказывает помощь многодетным семьям. Улучшает жилищные условия и реализовывает программу семейного капитала. Идёт работа и над новыми способами поддержки. К слову, сейчас в стране уже более 113 тысяч многодетных семей – и это цифра растёт.

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Теги: Минск
 
 
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О роли женщин в обществе говорили в преддверии Международного женского дня в Минске. Семейная политика, материнство и социальная защита – эти темы раскрыли в...
 
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